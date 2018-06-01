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На свалке в Магнитогорске КамАЗ насмерть сбил женщину
01.06.2018 г. 11:27
Фото с сайта 74.мвд.рф
Женщина погибла под колесами самосвала в Магнитогорске.
Авария произошла на территории центральной городской свалки в четверг, 31 мая, около 15 часов. Мусоровоз наехал на 45-летнюю женщину, от полученных травм она скончалась на месте. За рулем КамАЗа находился 36-летний мужчина.
По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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