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Дубровскому настоятельно рекомендовали смотреть прямую линию с Путиным
01.06.2018 г. 10:44
Владимир Путин в ходе прямой линии 7 июня позвонит губернаторам, сообщает РБК.
Источники, близкие к правительству и Кремлю, рассказали РБК, что во время прямой линии с президентом будет использован новый формат: глава государства будет связываться с губернаторами и членами правительства в режиме конференц-связи. Руководителям регионов рекомендовали быть на рабочих местах.
«Общение в формате видеоконференции будет использоваться, когда президенту понадобится в режиме онлайн задать вопрос тому или иному чиновнику или главе субъекта в ответ на обращение или жалобу граждан», — поясняет издание.
В предыдущие годы просьбы обязательно смотреть прямую линию со стороны Кремля не поступали, это было «на совести» каждого губернатора. В этот раз рекомендации быть у экранов аргументировались тем, что Владимир Путин может дать прямое поручение тому или иному главе региона, и каждый должен быть к этому готов.
Прямая линия президента в этом году пройдет 7 июня. Она будет организована в 16-й раз.
Фото с сайта kremlin.ru
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