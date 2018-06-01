В Челябинской области двухлетняя девочка подавилась арахисом и задохнулась

Фото с сайта sledcom.ru

Следователи проводят проверку по факту смерти ребенка в Карталах.

Несчастный случай произошел в четверг, 31 мая. В квартире одного из домов по улице Ленина двухлетняя девочка ела арахис, подавилась им и задохнулась. Как сообщили в следственном отделе по Карталинскому району, идет проверка обстоятельств произошедшего.

Фото с сайта sledcom.ru

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