- 62.2056р. + 0.1868
- 72.7183р. + 0.1377
На этой неделе полицейские устроили серийные «маски-шоу» на предприятиях группы «Мечел»
01.06.2018 г. 10:32
Одновременно новый глава минприроды России потребовал от властей Челябинской области уделять больше внимания заводам-загрязнителям, пригрозив в противном случае началом «боевых действий». Связаны ли эти события между собой? И если да, что важно понимать властям и крупному бизнесу? И что ждут сами горожане от такой решимости Москвы развести тучи смога над Челябинском? Обсуждаем тему в пятницу, 1 июня, в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и «31 канале».
Гости в студии: первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова, руководитель фонда «Моя планета» Виталий Безруков.
Трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото с сайта pravmin74.ru
- 31.05.2018 г. Компания «БИОника» отказалась разводить рыбу на ЧГРЭС из-за плохой экологии и репутации района
- 31.05.2018 г. К середине июня в Челябинской области подготовят комплексный план по снижению выбросов
- 30.05.2018 г. В правительстве России обсуждают возможность повышения НДС до 20%
- 29.05.2018 г. На челябинском заводе «Прогресс» проходят обыски
- 24.05.2018 г. В Копейске гидрометаллургическое предприятие закрыли на три месяца за экологические нарушения