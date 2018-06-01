На этой неделе полицейские устроили серийные «маски-шоу» на предприятиях группы «Мечел»

Фото с сайта pravmin74.ru

Одновременно новый глава минприроды России потребовал от властей Челябинской области уделять больше внимания заводам-загрязнителям, пригрозив в противном случае началом «боевых действий». Связаны ли эти события между собой? И если да, что важно понимать властям и крупному бизнесу? И что ждут сами горожане от такой решимости Москвы развести тучи смога над Челябинском? Обсуждаем тему в пятницу, 1 июня, в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и «31 канале».

Гости в студии: первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова, руководитель фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

Трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

Фото с сайта pravmin74.ru







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