Полицейский в Челябинской области спас из горящего дома 81-летнюю женщину

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Верхнеуральском районе полицейский вынес из огня пенсионерку, которая надышалась угарным газом.

Сотрудник магнитогорской ППС Сергей Ахмадуллин гостил у родителей в селе Степное. Ранним утром он вышел во двор и увидел, что горит соседний дом. Мужчина знал, что там живет пожилая женщина. Дверь в дом была закрыта изнутри, тогда полицейский посмотрел в окно и увидел лежащую на кровати пенсионерку. Он разбил рукой стекло, залез в дом и вынес пострадавшую. Женщина уже успела надышаться угарным газом.

Жизни и здоровью пенсионерки сейчас ничего не угрожает. Сын пострадавшей направил письмо в управление МВД по Магнитогорску с просьбой вынести благодарность полицейскому. Мужчину представили к поощрению, сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинской области.

Фото с сайта 74.мвд.рф







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