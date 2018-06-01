В Челябинске на джазовом фестивале презентуют новый переносной орган

Фото: Пресс-служба минкульта Челябинской области

В Челябинске в пятницу, 1 июня, стартует международный фестиваль «Какой удивительный мир!».

Переносной электроорган поступил в распоряжение челябинской филармонии в апреле, а заказали его еще осенью 2017 года. «Орган изготовлен голландской фирмой Johannus Orgelbouw. Джазовый фестиваль — хороший повод продемонстрировать наше приобретение публике», — цитирует народного артиста России, органиста Владимира Хомякова пресс-служба регионального минкульта.



По внешнему виду переносной орган заметно отличается от стационарного: вместо труб работает компьютерная система. Главное преимущество — мобильность. Благодаря ей с инструментом можно гастролировать. По габаритам он значительно меньше даже самого скромного церковного органа и сравним, скорее, с многоуровневым фортепиано. К тому же цифровой инструмент не требует настройки, отметили в ведомстве.

Первыми услышат новый инструмент поклонники джаза. Владимир Хомяков выступит в дуэте с Игорем Паращуком, саксофонистом из Екатеринбурга. В 2019 году челябинская филармония планирует отправиться с мобильными органными концертами в Крым. А пока орган задействуют на фестивале «Какой удивительный мир!», который будет проходить на разных площадках, в том числе в парке имени Гагарина.

Фото: Пресс-служба минкульта Челябинской области







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