Суд оставил в силе приговор бывшему сенатору Константину Цыбко

Фото: Пресс-служба ОНК

Челябинский областной суд оставил без изменения решение Озерского суда по обвинению Константина Цыбко в получении взяток.

Коллегия судей рассматривала апелляцию больше семи месяцев. Гособвинение требовало ужесточить наказание до 14 лет колонии строгого режима со штрафом 500 млн рублей. Сам Цыбко просил полного оправдания. Однако Челябинский областной суд оставил в силе вынесенный в августе 2017 года приговор, в соответствии с которым экс-сенатору назначено девять лет колонии строгого режима и штраф 70 млн рублей. После освобождения Константин Цыбко также не сможет занимать государственные должности в течение трех лет.

Бывшего члена Совета Федерации от Челябинской области обвинили в получении взяток после показаний Евгения Тарасова, который ранее занимал должность сити-менеджера Озерска. Он рассказал следователям, что в 2012 году, пребывая на этом посту, передал Цыбко 17,5 млн рублей в качестве взятки за содействие в назначении главой администрации Озерска. Также следствие выяснило, что экс-сенатор брал взятку в размере 10 млн рублей от владельца треста «Магнитострой» Олега Лакницкого, а взамен обещал помочь наладить бизнес в Озерске.

Фото: Пресс-служба ОНК







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