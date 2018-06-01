Челябинцы стали больше тратить на безопасность детей

Фото с сайта elets-adm.ru

В преддверии Дня защиты детей эксперты Avito посчитали, сколько денег придется потратить родителям, чтобы быть уверенными в безопасности младших членов семьи.

Эксперты проанализировали «корзину безопасности» для среднестатистической семьи с двумя детьми, в которую вошли видеоняня, автомобильное кресло и детские умные часы с GPS-трекером.

Выяснилось,что больше всего беспокоятся по таким вопросам жители Саратова — спрос на товары для безопасности в первом квартале 2018 года вырос в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. На втором месте — Новосибирск, на третьем — Казань.

Челябинск по динамике роста затрат на 10-м месте. Здесь родители тратят на безопасность около 6 тыс. рублей. Это на 17% больше, чем годом ранее.

Фото с сайта elets-adm.ru

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