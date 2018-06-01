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Персонально ваш
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Персонально ваш. Депутат Госдумы Валерий Гартунг
01.06.2018 г. 08:27
Фото с сайта www.spravedlivo.ru
Гость программы «Персонально ваш» на «Челябинском эхе» в пятницу, 1 июня, — депутат Госумы Валерий Гартунг. Правда ли, что «Справедливая Россия» вскоре станет частью нового партийного проекта, а если это не так, какие планы у челябинских «эсеров» на новый избирательный цикл? Как долго проработает новое правительство Дмитрия Медведева и готов ли Валерий Гартунг пополнить ряды «молодых технократов», отправляемых президентом на губернаторство в регионы?
Присоединяйтесь к разговору в 18:05. Трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото с сайта www.spravedlivo.ru
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