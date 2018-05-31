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Проверка Росприроднадзора выявила превышение ртути в 29 раз в сточных водах ЧМК
31.05.2018 г. 16:59
Фото с сайта udm-info.ru
31 канал опубликовал официальные протоколы Росприроднадзора по проверке воды на предприятиях, входящих в группу «Мечел».
Проверки проходили на территории ПАО «ЧМК» с 25 по 30 мая. Пробы брали на Баландинском выпуске, на объекте «T1 Северо-восточная часть шламонакопителя», а также в колодце на территории «Мечел-Кокса».
Выяснилось, что содержание отравляющих веществ в сточных водах превышено: по нефтепродуктам — в 10 раз, ртути в 29 раз, по фенолу — в семь, бензапирену — в 2,1, а нитрит-аниону — в 1,6 раза.
Также в документах указано, что разрешения на сброс загрязняющих веществ предприятия не имеют.
Фото с сайта udm-info.ru
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