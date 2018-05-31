Проверка Росприроднадзора выявила превышение ртути в 29 раз в сточных водах ЧМК

Фото с сайта udm-info.ru

31 канал опубликовал официальные протоколы Росприроднадзора по проверке воды на предприятиях, входящих в группу «Мечел».

Проверки проходили на территории ПАО «ЧМК» с 25 по 30 мая. Пробы брали на Баландинском выпуске, на объекте «T1 Северо-восточная часть шламонакопителя», а также в колодце на территории «Мечел-Кокса».

Выяснилось, что содержание отравляющих веществ в сточных водах превышено: по нефтепродуктам — в 10 раз, ртути в 29 раз, по фенолу — в семь, бензапирену — в 2,1, а нитрит-аниону — в 1,6 раза.

Также в документах указано, что разрешения на сброс загрязняющих веществ предприятия не имеют.

Фото с сайта udm-info.ru







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