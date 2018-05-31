Второй этап отключений горячей воды стартует в Челябинске 5 июня

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Под второй этап опрессовок попали здания в пяти районах Челябинска.

Горячую воду на втором этапе подготовки сетей к следующему отопительному сезону отключат в 1249 домах. Также опрессовка коснется 67 детских садов, 68 учебных заведений и 21 больницы. Она будет проходить в зданиях всех районов, кроме Советского и Металлургического.

В управлении ЖКХ сообщили, что продлится второй этап с 5 по 19 июня. Там также напомнили, что в некоторых домах и учреждениях опрессовка может закончиться раньше. Однако в некоторых случаях, она, наоборот, может затянуться из-за необходимости дополнительного ремонта.

Список жилых домов Калининского района, отключаемых с 05 июня 2018 года

3-я Арзамасская, 28, 30 5-го Декабря, 27, 27а, 32 Абразивная, 46, 48, 50 Артиллерийская, 21, 23, 64, 66, 66а, 68 Бр. Кашириных, 32, 54 Г. Танкограда, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 48а Герцена, 5 Горького, 64, 64а, 66, 66а, 81 Калинина, 21а, 23, 30, 30а, 32, 34 Каслинская, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 60б, 62а Косарева, 50, 50а/1, 50а/2, 52, 52б Кудрявцева, 63 Культуры, 55, 55а, 59 Кыштымская, 28 пер. Оранжерейный, 3 Попова, 34 Потемкина, 10, 12, 14, 18, 18а, 63 пр. Победы, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 125, 125а, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 138 Свердловский пр-т, 28, 28а, 31, 33а, 35, 35а, 39, 41, 41а, 41б Стартовая, 13, 15 Сухумский пер., 3 Турбинная, 49, 55

Список жилых домов Курчатовского района, отключаемых с 05 июня 2018 года

Ворошилова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 31, 31а, 33, 33б, 35а, 35б, 37 Вострецова, 3, 7, 22 Жуковского, 11 Каслинская, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40 Комсомольский проспект, 3, 3а, 3б, 3в, 18, 18а, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 24б, 26, 28, 28а, 28б, 28в, 30, 30а, 30в, 30г, 30д, 32, 32а, 32б, 32д, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 33д, 34а, 35, 36, 36в, 37, 37а, 37б, 38, 38а, 38б, 38в, 39, 39а, 39б, 40, 40а, 41, 41а, 41б, 41г, 42, 42б, 43, 43б, 43в, 44, 44а, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 56а, 57, 58, 59, 59а, 60а, 61, 61а, 62 , 62а, 62б, 62в, 64, 66, 66а, 66б, 66в, 70 Косарева, 8, 10, 10а, 12, 14, 18, 22 Красного Урала, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22 Куйбышева, 7, 9, 11, 13, 15а, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 37а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 73а, 75 Кыштымская, 3, 3а, 5, 7а, 9а,10 М. Расковой, 3, 6, 17, 42 Молодогвардейцев, 4, 6, 8, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 30, 32, 32а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 44, 44а, 46, 48 Островского, 2, 5, 5а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 13а, 16,18, 18а, 36, 38, 60, 62, 64, 66, 70 Пер. Островского, 6, 7, 9а, 10, 10а, 12, 13 Пионерская, 3, 4, 5, 6, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18 Пр. Победы, 176, 192, 194, 194а, 196, 198, 198а, 200, 200а, 238, 292, 292а, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 308а, 308б, 310, 312, 314, 314а, 316, 318, 320, 320а, 322, 324, 326, 328, 328а, 330, 332, 332а, 334, 334а, 334б, 334в, 336, 338, 338а, 340, 342, 342а, 344, 346 Речная, 1а Свердловский пр-т, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 24а, 24б, 26, 26а Северо-Крымская, 68 Серафимовича, 3 Солнечная, 17, 19,21 Тепличная, 1, 3, 5 Чайковского, 1, 2, 4, 6, 7, 7б, 8, 9, 9а , 10, 12, 14, 15, 16

Список жилых домов Ленинского района, отключаемых с 05 июня 2018 года

3 Сентября, 28 Агалакова, 15, 17, 21, 23, 32, 34, 36, 66, 66а, 68 Барбюса, 61, 63, 69, 69а, 69б, 69в, 71, 71а, 71б, 71в, 73, 77, 79, 79а, 81 Безрукова, 1, 3, 5, 6, 7, 13 Василевского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Гагарина, 24, 24а, 26, 27, 28, 30, 31, 32а, 32б, 33, 33а, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46,46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50в, 52, 53, 55, 58, 58а, 58б, 58в, 58г, 58д, 60а, 60г, 62, 62а, 64, 66 Гончаренко, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 71а, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 Дзержинского, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 95, 95а ,96, 97, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 101, 101а, 102, 103, 103а, 105 Ереванская, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46,47, 48, 49, 51,52, 54 Лескова, 4 Лизы Чайкиной, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20 Машиностроителей, 33, 35, 37 Новороссийская, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 42, 52, 54, 54а, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 59, 59а, 60, 61, 61а, 61б ,65, 65а, 65б, 66, 67а, 68, 69а, 71, 73, 74, 75, 77, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 122, 128, 130а Прохладная, 1, 3, 5 Стахановцев,108, 110, 114, 114а, 116, 116а, 118, 118а, 120а, 120, 122 Суркова, 37, 39, 41, 43, 45 Всего: 236 ж/д Частный сектор: тк.55-144 ж/д, тк.62а-96 ж/д, ТК.64-82 ж/д, тк.68-4 ж/д Частный сектор (Грозненская): т.4а-10 ж/д, т.5-115 ж/д, т.2-35ж/д, т.3-123 ж/д Детские сады: №154, 210,233,238,239,257,567,268,288,295,296,320,434 Школы: : №55,60,65,113,130,143. ЦППРК (Барбюса, 65А) Школа-интернат №1 Новороссийская, 130 Санаторий «Звездочка» Дзержинского 19 Детский дом №8 «Акварель» Василевского 27 ПУ №10 Масленникова, 21 ПУ №61 Гагарина, 56 Лечебные учреждения: Детская поликлиника №6 Новороссийская, 65 Медицинский центр «Вся Медицина» Новороссийская, 85 ДК «ЧТПЗ» Новороссийская, 83 Военкомат Грозненская, 56

Список жилых домов Тракторозаводского района, отключаемых с 5 июня 2018 года

3-я Арзамасская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33 Артиллерийская, 53, 53а, 53б, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 65а, 65б, 69, 71, 77, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 104, 104а, 106, 108, 110, 112, 114, 114а, 114б, 116, 116б Бажова, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 46, 50, 50а, 50б, 52, 76, 76а, 78, 80, 83, 83а, 83б, 85, 85а, 87, 87а, 93, 95, 97, 97а, 119, 121, 123, 123а, 125 Горького, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 49, 51, 51б, 53, 55, 57, 58, 59, 59а, 60, 62, 63, 63а, 63б, 65а, 65б, 67, 67а, 67б, 67в Грибоедова, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 39, 39а, 40, 40а, 40б, 41, 41а, 42, 43 Г. Танкограда, 25, 25б, 27, 27а, 27б, 29, 50, 55, 57, 80, 82, 82а, 84, 86, 88, 90, 92, 94 Карпенко, 3, 4, 5, 6, 6а, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 43 Котина, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 36а, 37, 39, 44, 72 Крылова, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19 Культуры, 61, 63, 81, 83, 85, 87, 95, 98, 98а, 100, 106 Кудрявцева,30, 32, 32а, 34, 36, 38, 75, 81, 81а, 81б, 83, 83а Лермонтова, 4, 10, 28 Либединского, 45, 47, 47а, 51, 53 Мечникова, 60 Пер. Лермонтова, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10 Подольская, 38, 40 Потемкина, 3, 7, 7а, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43 Правдухина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 22 Салютная, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 Южноуральская, 19, 21

Список жилых домов Центрального района, отключаемых с 5 по 19 июня 2018 года

Больничная, 12 Витебская, 1а, 1б, 2, 2б Володарского, 7, 9, 9а, 10, 12, 13, 15, 17, 28, 30, 32, 50, 50а, 52, 52а Воровского, 26, 26а, 30а Елькина, 45 К. Либкнехта, 9, 18, 20, 22, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36а Карла Маркса, 111, 131 Кирова, 86, 110, 163, 167 К.Цеткин, 13, 24, 28, 30, 30а, 32, 32а, 48, 70а, 70б Коммуны, 80, 86, 88, 88а, 115, 125, 127, 129, 133, 135, 135а, 137, 139, 139а, 139б, 145, 147, 151 Красная, 40а, 42, 48 Курчатова, 24, 30, 30а, 32, 34 Лесопарковая, 3 Пр. Ленина, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 68а, 68б, 71, 71а, 73, 74, 74б, 77, 78, 78а, 80, 80а, 82а, 82б, 83а Площадь Ярославского, 1 Свердловский пр-т, 46, 48, 50, 52, 54, 58 (1), 58(2), 58а, 62, 63, 71, 78, 80, 86, 88 С. Кривой, 36, 38, 41, 42, 43, 43а, 45, 46, 47, 49, 49а, 49б, 50, 50а, 51, 51а, 52, 53, 55, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 77, 79, 79а Труда, 153, 158, 161, 162, 163, 165, 168, 173, 175, 177 Цвиллинга, 28, 34, 36 Энгельса, 23, 26, 26а, 28, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 42а, 43а, 43б, 44, 44в, 45, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 51, 61, 63, 65, 66, 69, 69а, 69б, 71, 73, 75, 75а, 81, 83 Энтузиастов, 1, 4, 6, 6а, 7, 8, 11а, 11в, 12б, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18б Южная, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 7, 9, 9а

Кроме того, будет отключена горячая вода в домах, обслуживаемых локальными котельными.

Список жилых домов от котельной «Терминал-Ч», отключаемых с 01 июня 2018 года

№ п/п Адрес 1 Мельничный тупик, 16 2 Рабоче-крестьянская, 18а, 26а, 30а

Список жилых домов от котельной ООО «Теплосбыт» пос. Шагол, отключаемых с 04 июня 2018 года

№ п/п Адрес 1 2-ая Ирбицкая, 1, 1а 2 2-ая Шагольская, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А 3 Шагольская 1 кв., 2а, 2б, 3, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12 4 Пос. Челябэнерго, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 5 Шагольская, 2, 2а, 39, 41, 41а

Список жилых домов от котельной по ул. Контейнерная, отключаемых с 04 июня 2018 года

№ п/п Адрес 1 Контейнерная, 2, 4, 4а, 6, 8, 12

Список жилых домов от котельной ул. Ижевская, 105 ООО «Теплоснабжающая организация», отключаемых с 04 июня 2018 года



№ п/п Адрес 1 Бр. Кашириных, 66, 68, 68а, 72, 72а, 74, 76, 78а 2 Двинская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 3 Чайковского, 54б, 56а, 58

Список жилых домов от котельной, ул. Университетская Набережная, 119, (ООО «Теплоэнергосбыт») отключаемых с 13 июня 2018 года



№ п/п Адрес 1 250 лет Челябинску, 63, 67, 71,73,75,75а,77,79 2 Академика Королева, 1,4, 5, 7, 8, 9, 9а, 11, 11а, 14, 17,19, 20, 21, 23, 26, 27, 27а, 31, 31а, 35, 35а, 37, 38, 39а, 39б, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52 3 Академика Макеева, 7, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29 4 Академика Сахарова, 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34 5 Братьев Кашириных, 151, 152, 153, 154, 154а, 156, 156а, 157, 158, 159, 160, 161,162, 163, 164, 164а, 166 6 Университетская набережная, 76, 80, 82, 88, 92

Список жилых домов от котельной «Агромаш» пос. Смолино, отключаемых c 13 июня 2018 года

№п/п Адрес отключения 1 Пер. Дачный, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 14б, 18а 2 Фестивальная, 2, 4, 8, 10

Список жилых домов от котельной «Макот», отключаемых с 13 июня 2018 года

№ п/п Адрес 1 Захаренко, 2, 2а, 2б, 6, 6а, 6б 2 Солнечная, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6г, 8, 10, 10а, 10б, 10г, 12, 12а, 14, 14а, 14б, 16, 18, 18а, 18б, 18в, 20, 20а, 22, 22а, 22б

Список жилых домов от котельной Челябинская, 39Б пос. Новосинеглазово, отключаемых с 26 июня 2018 года

№ п/п Адрес 1 Геологов, 7а 2 Горная, 2б, 3а 3 Громова, 5, 5а, 7, 9, 11, 15 4 Ключевая, 7, 10, 12, 14 5 Плановая, 1,3 6 Пугачева,59,61 7 Челябинская, 18, 20, 20а, 20б, 20в, 22, 22а, 24, 24а

Список жилых домов от кот. Станционная пос. Новосинеглазово, отключаемых с 26 июня 2018 года

№ п/п Адрес 1 8 Марта, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16 2 Кирова, 6 3 Клубная, 1, 4, 6 4 Комсомольская, 2, 14, 20 5 Лермонтова, 3, 5, 7, 15, 22, 24 6 Новая, 7 7 Октябрьская, 2, 15, 17, 17а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 8 П. Морозова, 23 9 Советская, 13, 15, 15а, 17, 19, 26, 28, 31, 33а 10 Станционная, 10, 16, 16а, 18, 20, 22 11 Суворова, 6, 8 12 Челябинская, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а 13 Чехова, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 9

По информации администрации Челябинска

Фото с сайта adi19.ru

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