- 62.0188р. - 0.5749
- 72.5806р. + 0.0595
Второй этап отключений горячей воды стартует в Челябинске 5 июня
31.05.2018 г. 16:32
Под второй этап опрессовок попали здания в пяти районах Челябинска.
Горячую воду на втором этапе подготовки сетей к следующему отопительному сезону отключат в 1249 домах. Также опрессовка коснется 67 детских садов, 68 учебных заведений и 21 больницы. Она будет проходить в зданиях всех районов, кроме Советского и Металлургического.
В управлении ЖКХ сообщили, что продлится второй этап с 5 по 19 июня. Там также напомнили, что в некоторых домах и учреждениях опрессовка может закончиться раньше. Однако в некоторых случаях, она, наоборот, может затянуться из-за необходимости дополнительного ремонта.
Список жилых домов Калининского района, отключаемых с 05 июня 2018 года
|
3-я Арзамасская, 28, 30
|
5-го Декабря, 27, 27а, 32
|
Абразивная, 46, 48, 50
|
Артиллерийская, 21, 23, 64, 66, 66а, 68
|
Бр. Кашириных, 32, 54
|
Г. Танкограда, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 48а
|
Герцена, 5
|
Горького, 64, 64а, 66, 66а, 81
|
Калинина, 21а, 23, 30, 30а, 32, 34
|
Каслинская, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 60б, 62а
|
Косарева, 50, 50а/1, 50а/2, 52, 52б
|
Кудрявцева, 63
|
Культуры, 55, 55а, 59
|
Кыштымская, 28
|
пер. Оранжерейный, 3
|
Попова, 34
|
Потемкина, 10, 12, 14, 18, 18а, 63
|
пр. Победы, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 125, 125а, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 138
|
Свердловский пр-т, 28, 28а, 31, 33а, 35, 35а, 39, 41, 41а, 41б
|
Стартовая, 13, 15
|
Сухумский пер., 3
|
Турбинная, 49, 55
Список жилых домов Курчатовского района, отключаемых с 05 июня 2018 года
|
Ворошилова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 31, 31а, 33, 33б, 35а, 35б, 37
|
Вострецова, 3, 7, 22
|
Жуковского, 11
|
Каслинская, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40
|
Комсомольский проспект, 3, 3а, 3б, 3в, 18, 18а, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 24б, 26, 28, 28а, 28б, 28в, 30, 30а, 30в, 30г, 30д, 32, 32а, 32б, 32д, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 33д, 34а, 35, 36, 36в, 37, 37а, 37б, 38, 38а, 38б, 38в, 39, 39а, 39б, 40, 40а, 41, 41а, 41б, 41г, 42, 42б, 43, 43б, 43в, 44, 44а, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 56а, 57, 58, 59, 59а, 60а, 61, 61а, 62 , 62а, 62б, 62в, 64, 66, 66а, 66б, 66в, 70
|
Косарева, 8, 10, 10а, 12, 14, 18, 22
|
Красного Урала, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22
|
Куйбышева, 7, 9, 11, 13, 15а, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 37а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 73а, 75
|
Кыштымская, 3, 3а, 5, 7а, 9а,10
|
М. Расковой, 3, 6, 17, 42
|
Молодогвардейцев, 4, 6, 8, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 30, 32, 32а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 44, 44а, 46, 48
|
Островского, 2, 5, 5а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 13а, 16,18, 18а, 36, 38, 60, 62, 64, 66, 70
|
Пер. Островского, 6, 7, 9а, 10, 10а, 12, 13
|
Пионерская, 3, 4, 5, 6, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18
|
Пр. Победы, 176, 192, 194, 194а, 196, 198, 198а, 200, 200а, 238, 292, 292а, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 308а, 308б, 310, 312, 314, 314а, 316, 318, 320, 320а, 322, 324, 326, 328, 328а, 330, 332, 332а, 334, 334а, 334б, 334в, 336, 338, 338а, 340, 342, 342а, 344, 346
|
Речная, 1а
|
Свердловский пр-т, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 24а, 24б, 26, 26а
|
Северо-Крымская, 68
|
Серафимовича, 3
|
Солнечная, 17, 19,21
|
Тепличная, 1, 3, 5
|
Чайковского, 1, 2, 4, 6, 7, 7б, 8, 9, 9а , 10, 12, 14, 15, 16
Список жилых домов Ленинского района, отключаемых с 05 июня 2018 года
|
3 Сентября, 28
|
Агалакова, 15, 17, 21, 23, 32, 34, 36, 66, 66а, 68
|
Барбюса, 61, 63, 69, 69а, 69б, 69в, 71, 71а, 71б, 71в, 73, 77, 79, 79а, 81
|
Безрукова, 1, 3, 5, 6, 7, 13
|
Василевского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15
|
Гагарина, 24, 24а, 26, 27, 28, 30, 31, 32а, 32б, 33, 33а, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46,46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50в, 52, 53, 55, 58, 58а, 58б, 58в, 58г, 58д, 60а, 60г, 62, 62а, 64, 66
|
Гончаренко, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 71а, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
|
Дзержинского, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 95, 95а ,96, 97, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 101, 101а, 102, 103, 103а, 105
|
Ереванская, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46,47, 48, 49, 51,52, 54
|
Лескова, 4
|
Лизы Чайкиной, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20
|
Машиностроителей, 33, 35, 37
|
Новороссийская, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 42, 52, 54, 54а, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 59, 59а, 60, 61, 61а, 61б ,65, 65а, 65б, 66, 67а, 68, 69а, 71, 73, 74, 75, 77, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 122, 128, 130а
|
Прохладная, 1, 3, 5
|
Стахановцев,108, 110, 114, 114а, 116, 116а, 118, 118а, 120а, 120, 122
|
Суркова, 37, 39, 41, 43, 45
|
Всего: 236 ж/д
|
Частный сектор: тк.55-144 ж/д, тк.62а-96 ж/д, ТК.64-82 ж/д, тк.68-4 ж/д
|
Частный сектор (Грозненская): т.4а-10 ж/д, т.5-115 ж/д, т.2-35ж/д, т.3-123 ж/д
|
|
Детские сады: №154, 210,233,238,239,257,567,268,288,295,296,320,434
|
Школы: : №55,60,65,113,130,143. ЦППРК (Барбюса, 65А)
|
Школа-интернат №1 Новороссийская, 130
|
Санаторий «Звездочка» Дзержинского 19
|
Детский дом №8 «Акварель» Василевского 27
|
ПУ №10 Масленникова, 21
|
ПУ №61 Гагарина, 56
|
Лечебные учреждения: Детская поликлиника №6 Новороссийская, 65
|
Медицинский центр «Вся Медицина» Новороссийская, 85
|
ДК «ЧТПЗ» Новороссийская, 83
|
Военкомат Грозненская, 56
Список жилых домов Тракторозаводского района, отключаемых с 5 июня 2018 года
|
3-я Арзамасская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33
|
Артиллерийская, 53, 53а, 53б, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 65а, 65б, 69, 71, 77, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 104, 104а, 106, 108, 110, 112, 114, 114а, 114б, 116, 116б
|
Бажова, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 46, 50, 50а, 50б, 52, 76, 76а, 78, 80, 83, 83а, 83б, 85, 85а, 87, 87а, 93, 95, 97, 97а, 119, 121, 123, 123а, 125
|
Горького, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 49, 51, 51б, 53, 55, 57, 58, 59, 59а, 60, 62, 63, 63а, 63б, 65а, 65б, 67, 67а, 67б, 67в
|
Грибоедова, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 39, 39а, 40, 40а, 40б, 41, 41а, 42, 43
|
Г. Танкограда, 25, 25б, 27, 27а, 27б, 29, 50, 55, 57, 80, 82, 82а, 84, 86, 88, 90, 92, 94
|
Карпенко, 3, 4, 5, 6, 6а, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 43
|
Котина, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 36а, 37, 39, 44, 72
|
Крылова, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19
|
Культуры, 61, 63, 81, 83, 85, 87, 95, 98, 98а, 100, 106
|
Кудрявцева,30, 32, 32а, 34, 36, 38, 75, 81, 81а, 81б, 83, 83а
|
Лермонтова, 4, 10, 28
|
Либединского, 45, 47, 47а, 51, 53
|
Мечникова, 60
|
Пер. Лермонтова, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10
|
Подольская, 38, 40
|
Потемкина, 3, 7, 7а, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43
|
Правдухина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 22
|
Салютная, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
|
Южноуральская, 19, 21
Список жилых домов Центрального района, отключаемых с 5 по 19 июня 2018 года
|
Больничная, 12
|
Витебская, 1а, 1б, 2, 2б
|
Володарского, 7, 9, 9а, 10, 12, 13, 15, 17, 28, 30, 32, 50, 50а, 52, 52а
|
Воровского, 26, 26а, 30а
|
Елькина, 45
|
К. Либкнехта, 9, 18, 20, 22, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36а
|
Карла Маркса, 111, 131
|
Кирова, 86, 110, 163, 167
|
К.Цеткин, 13, 24, 28, 30, 30а, 32, 32а, 48, 70а, 70б
|
Коммуны, 80, 86, 88, 88а, 115, 125, 127, 129, 133, 135, 135а, 137, 139, 139а, 139б, 145, 147, 151
|
Красная, 40а, 42, 48
|
Курчатова, 24, 30, 30а, 32, 34
|
Лесопарковая, 3
|
Пр. Ленина, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 68а, 68б, 71, 71а, 73, 74, 74б, 77, 78, 78а, 80, 80а, 82а, 82б, 83а
|
Площадь Ярославского, 1
|
Свердловский пр-т, 46, 48, 50, 52, 54, 58 (1), 58(2), 58а, 62, 63, 71, 78, 80, 86, 88
|
С. Кривой, 36, 38, 41, 42, 43, 43а, 45, 46, 47, 49, 49а, 49б, 50, 50а, 51, 51а, 52, 53, 55, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 77, 79, 79а
|
Труда, 153, 158, 161, 162, 163, 165, 168, 173, 175, 177
|
Цвиллинга, 28, 34, 36
|
Энгельса, 23, 26, 26а, 28, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 42а, 43а, 43б, 44, 44в, 45, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 51, 61, 63, 65, 66, 69, 69а, 69б, 71, 73, 75, 75а, 81, 83
|
Энтузиастов, 1, 4, 6, 6а, 7, 8, 11а, 11в, 12б, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18б
|
Южная, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 7, 9, 9а
Кроме того, будет отключена горячая вода в домах, обслуживаемых локальными котельными.
Список жилых домов от котельной «Терминал-Ч», отключаемых с 01 июня 2018 года
|
№ п/п
|
Адрес
|
1
|
Мельничный тупик, 16
|
2
|
Рабоче-крестьянская, 18а, 26а, 30а
Список жилых домов от котельной ООО «Теплосбыт» пос. Шагол, отключаемых с 04 июня 2018 года
|
№ п/п
|
Адрес
|
1
|
2-ая Ирбицкая, 1, 1а
|
2
|
2-ая Шагольская, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А
|
3
|
Шагольская 1 кв., 2а, 2б, 3, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12
|
4
|
Пос. Челябэнерго, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
|
5
|
Шагольская, 2, 2а, 39, 41, 41а
Список жилых домов от котельной по ул. Контейнерная, отключаемых с 04 июня 2018 года
|
№ п/п
|
Адрес
|
1
|
Контейнерная, 2, 4, 4а, 6, 8, 12
Список жилых домов от котельной ул. Ижевская, 105 ООО «Теплоснабжающая организация», отключаемых с 04 июня 2018 года
|
№ п/п
|
Адрес
|
1
|
Бр. Кашириных, 66, 68, 68а, 72, 72а, 74, 76, 78а
|
2
|
Двинская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
|
3
|
Чайковского, 54б, 56а, 58
Список жилых домов от котельной, ул. Университетская Набережная, 119, (ООО «Теплоэнергосбыт») отключаемых с 13 июня 2018 года
|
№
п/п
|
Адрес
|
1
|
250 лет Челябинску, 63, 67, 71,73,75,75а,77,79
|
2
|
Академика Королева, 1,4, 5, 7, 8, 9, 9а, 11, 11а, 14, 17,19, 20, 21, 23, 26, 27, 27а, 31, 31а, 35, 35а, 37, 38, 39а, 39б, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52
|
3
|
Академика Макеева, 7, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29
|
4
|
Академика Сахарова, 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34
|
5
|
Братьев Кашириных, 151, 152, 153, 154, 154а, 156, 156а, 157, 158, 159, 160, 161,162, 163, 164, 164а, 166
|
6
|
Университетская набережная, 76, 80, 82, 88, 92
Список жилых домов от котельной «Агромаш» пос. Смолино, отключаемых c 13 июня 2018 года
|
№п/п
|
Адрес отключения
|
1
|
Пер. Дачный, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 14б, 18а
|
2
|
Фестивальная, 2, 4, 8, 10
Список жилых домов от котельной «Макот», отключаемых с 13 июня 2018 года
|
№ п/п
|
Адрес
|
1
|
Захаренко, 2, 2а, 2б, 6, 6а, 6б
|
2
|
Солнечная, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6г, 8, 10, 10а, 10б, 10г, 12, 12а, 14, 14а, 14б, 16, 18, 18а, 18б, 18в, 20, 20а, 22, 22а, 22б
Список жилых домов от котельной Челябинская, 39Б пос. Новосинеглазово, отключаемых с 26 июня 2018 года
|
№ п/п
|
Адрес
|
1
|
Геологов, 7а
|
2
|
Горная, 2б, 3а
|
3
|
Громова, 5, 5а, 7, 9, 11, 15
|
4
|
Ключевая, 7, 10, 12, 14
|
5
|
Плановая, 1,3
|
6
|
Пугачева,59,61
|
7
|
Челябинская, 18, 20, 20а, 20б, 20в, 22, 22а, 24, 24а
Список жилых домов от кот. Станционная пос. Новосинеглазово, отключаемых с 26 июня 2018 года
|
№ п/п
|
Адрес
|
1
|
8 Марта, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16
|
2
|
Кирова, 6
|
3
|
Клубная, 1, 4, 6
|
4
|
Комсомольская, 2, 14, 20
|
5
|
Лермонтова, 3, 5, 7, 15, 22, 24
|
6
|
Новая, 7
|
7
|
Октябрьская, 2, 15, 17, 17а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
|
8
|
П. Морозова, 23
|
9
|
Советская, 13, 15, 15а, 17, 19, 26, 28, 31, 33а
|
10
|
Станционная, 10, 16, 16а, 18, 20, 22
|
11
|
Суворова, 6, 8
|
12
|
Челябинская, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а
|
13
|
Чехова, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 9
По информации администрации Челябинска
Фото с сайта adi19.ru
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