Второй этап отключений горячей воды стартует в Челябинске 5 июня

31.05.2018 г. 16:32

Второй этап отключений горячей воды стартует в Челябинске 5 июня
Фото с сайта adi19.ru

Под второй этап опрессовок попали здания в пяти районах Челябинска.

Горячую воду на втором этапе подготовки сетей к следующему отопительному сезону отключат в 1249 домах. Также опрессовка коснется 67 детских садов, 68 учебных заведений и 21 больницы. Она будет проходить в зданиях всех районов, кроме Советского и Металлургического.

В управлении ЖКХ сообщили, что продлится второй этап с 5 по 19 июня. Там также напомнили, что в некоторых домах и учреждениях опрессовка может закончиться раньше. Однако в некоторых случаях, она, наоборот, может затянуться из-за необходимости дополнительного ремонта.

 

Список жилых домов Калининского района,  отключаемых с 05 июня 2018 года

3-я Арзамасская, 28, 30

5-го Декабря, 27, 27а, 32

Абразивная, 46, 48, 50

Артиллерийская, 21, 23, 64, 66, 66а, 68

Бр. Кашириных, 32, 54

Г. Танкограда, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 48а

Герцена, 5

Горького, 64, 64а, 66, 66а, 81

Калинина, 21а, 23, 30, 30а, 32, 34

Каслинская, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 60б, 62а

Косарева, 50, 50а/1, 50а/2, 52, 52б

Кудрявцева, 63

Культуры, 55, 55а, 59

Кыштымская, 28

пер. Оранжерейный, 3

Попова, 34

Потемкина, 10, 12, 14, 18, 18а, 63

пр. Победы, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 125, 125а, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 138

Свердловский пр-т, 28, 28а, 31, 33а, 35, 35а, 39, 41, 41а, 41б

Стартовая, 13, 15

Сухумский пер., 3

Турбинная, 49, 55

 

Список жилых домов Курчатовского  района, отключаемых с 05 июня 2018 года

Ворошилова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 31, 31а, 33, 33б, 35а, 35б, 37

Вострецова, 3, 7, 22

Жуковского, 11

Каслинская, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40

Комсомольский проспект, 3, 3а, 3б, 3в, 18, 18а, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 24б, 26, 28, 28а, 28б, 28в, 30, 30а, 30в, 30г, 30д, 32, 32а, 32б, 32д, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 33д, 34а, 35, 36, 36в, 37, 37а, 37б, 38, 38а, 38б, 38в, 39, 39а, 39б, 40, 40а, 41, 41а, 41б, 41г, 42, 42б, 43, 43б, 43в, 44, 44а, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 56а, 57, 58, 59, 59а, 60а, 61, 61а, 62 , 62а, 62б, 62в, 64, 66, 66а, 66б, 66в, 70 

Косарева, 8, 10, 10а, 12, 14, 18, 22

Красного Урала, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22

Куйбышева, 7, 9, 11, 13, 15а, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 37а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 73а, 75

Кыштымская, 3, 3а, 5, 7а, 9а,10

М. Расковой, 3, 6, 17, 42

Молодогвардейцев, 4, 6, 8, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 30, 32, 32а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 44, 44а, 46, 48

Островского, 2, 5, 5а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 13а, 16,18, 18а, 36, 38, 60, 62, 64, 66, 70

Пер. Островского, 6, 7, 9а, 10, 10а, 12, 13

Пионерская, 3, 4, 5, 6, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18

Пр. Победы, 176, 192, 194, 194а, 196, 198, 198а, 200, 200а, 238, 292, 292а, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 308а, 308б, 310, 312, 314, 314а, 316, 318, 320, 320а, 322, 324, 326, 328, 328а, 330, 332, 332а, 334, 334а, 334б, 334в, 336, 338, 338а, 340, 342, 342а, 344, 346

Речная, 1а

Свердловский пр-т, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 24а, 24б, 26, 26а

Северо-Крымская, 68

Серафимовича, 3

Солнечная, 17, 19,21

Тепличная, 1, 3, 5

Чайковского, 1, 2, 4, 6, 7, 7б,  8, 9, 9а , 10, 12, 14, 15, 16

 

Список жилых домов Ленинского района, отключаемых с 05 июня 2018 года

3 Сентября, 28

Агалакова, 15, 17, 21, 23, 32, 34, 36, 66, 66а, 68

Барбюса,  61, 63, 69, 69а, 69б, 69в, 71, 71а, 71б, 71в, 73, 77, 79, 79а, 81

Безрукова, 1, 3, 5, 6, 7, 13

Василевского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15

Гагарина, 24, 24а, 26, 27, 28, 30, 31, 32а, 32б, 33, 33а, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46,46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50в, 52, 53, 55, 58, 58а, 58б, 58в, 58г, 58д, 60а, 60г, 62, 62а, 64, 66

Гончаренко, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 71а, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79,  80

Дзержинского, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 95, 95а ,96, 97, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 101, 101а, 102, 103, 103а, 105

Ереванская, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46,47, 48, 49, 51,52, 54

Лескова, 4

Лизы Чайкиной, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20

Машиностроителей, 33, 35, 37

Новороссийская, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 42, 52, 54, 54а, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 59, 59а, 60, 61, 61а, 61б ,65, 65а, 65б, 66, 67а, 68, 69а, 71, 73, 74, 75, 77, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 122, 128, 130а

Прохладная, 1, 3, 5

Стахановцев,108, 110, 114, 114а, 116, 116а, 118, 118а, 120а, 120, 122

Суркова,  37, 39, 41, 43, 45

Всего: 236 ж/д

Частный сектор: тк.55-144 ж/д, тк.62а-96 ж/д, ТК.64-82 ж/д, тк.68-4 ж/д

Частный сектор (Грозненская): т.4а-10 ж/д, т.5-115 ж/д, т.2-35ж/д, т.3-123 ж/д

 

Детские сады: №154, 210,233,238,239,257,567,268,288,295,296,320,434

 

Школы: : №55,60,65,113,130,143. ЦППРК (Барбюса, 65А)

Школа-интернат №1       Новороссийская, 130

Санаторий «Звездочка»        Дзержинского 19

Детский дом №8 «Акварель»     Василевского 27

ПУ №10  Масленникова, 21

ПУ №61 Гагарина, 56

Лечебные учреждения: Детская поликлиника №6    Новороссийская, 65

Медицинский центр «Вся Медицина»    Новороссийская, 85

ДК «ЧТПЗ»    Новороссийская, 83

Военкомат    Грозненская, 56

 

Список жилых домов Тракторозаводского района, отключаемых с 5 июня 2018 года

3-я Арзамасская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33

Артиллерийская, 53, 53а, 53б, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 65а, 65б, 69, 71, 77, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 104, 104а, 106, 108, 110, 112, 114, 114а, 114б, 116, 116б

Бажова, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 46,  50, 50а, 50б, 52, 76, 76а, 78, 80, 83, 83а, 83б, 85, 85а, 87, 87а, 93, 95, 97, 97а, 119, 121, 123, 123а, 125

Горького, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 49, 51, 51б, 53, 55, 57, 58, 59, 59а, 60, 62, 63, 63а, 63б, 65а, 65б, 67, 67а, 67б, 67в

Грибоедова, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 39, 39а, 40, 40а, 40б, 41, 41а, 42, 43

Г. Танкограда, 25, 25б, 27, 27а, 27б, 29, 50, 55, 57, 80, 82, 82а, 84, 86, 88, 90, 92, 94

Карпенко, 3, 4, 5, 6, 6а, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 43

Котина, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 36а, 37, 39, 44, 72

Крылова, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19

Культуры, 61, 63, 81, 83, 85, 87, 95, 98, 98а, 100, 106

Кудрявцева,30, 32, 32а, 34, 36, 38, 75, 81, 81а, 81б, 83, 83а

Лермонтова, 4, 10, 28

Либединского, 45, 47, 47а, 51, 53

Мечникова, 60

Пер. Лермонтова, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10

Подольская, 38, 40

Потемкина, 3, 7, 7а, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43

Правдухина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 22

Салютная, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Южноуральская, 19, 21

 

Список жилых домов Центрального района, отключаемых с 5 по 19 июня 2018 года

Больничная, 12

Витебская, 1а, 1б, 2, 2б

Володарского, 7, 9, 9а, 10, 12, 13, 15, 17, 28, 30, 32, 50, 50а, 52, 52а

Воровского, 26, 26а, 30а

Елькина, 45

К. Либкнехта, 9, 18, 20, 22, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36а

Карла Маркса, 111, 131

Кирова, 86, 110, 163, 167

К.Цеткин, 13, 24, 28, 30, 30а, 32, 32а, 48, 70а, 70б

Коммуны, 80, 86, 88, 88а, 115, 125, 127, 129, 133, 135, 135а, 137, 139, 139а, 139б, 145, 147, 151

Красная, 40а, 42, 48

Курчатова, 24, 30, 30а, 32, 34

Лесопарковая, 3

Пр. Ленина, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 68а, 68б, 71, 71а, 73, 74, 74б, 77, 78, 78а, 80, 80а, 82а, 82б, 83а

Площадь Ярославского, 1

Свердловский пр-т, 46, 48, 50, 52, 54, 58 (1), 58(2), 58а, 62, 63, 71, 78, 80, 86, 88

С. Кривой, 36, 38, 41, 42, 43, 43а, 45, 46, 47, 49, 49а, 49б, 50, 50а, 51, 51а, 52, 53, 55, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 77, 79, 79а

Труда, 153, 158,  161, 162, 163, 165, 168, 173, 175, 177

Цвиллинга, 28, 34, 36

Энгельса, 23, 26, 26а, 28, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 42а, 43а, 43б, 44, 44в, 45, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 51, 61, 63, 65, 66, 69, 69а, 69б, 71, 73, 75, 75а, 81, 83

Энтузиастов, 1, 4, 6, 6а, 7, 8, 11а, 11в, 12б, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18б

Южная, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 7, 9, 9а

 

 

Кроме того, будет отключена горячая вода в домах, обслуживаемых локальными котельными.

 

Список жилых домов от котельной «Терминал-Ч», отключаемых с  01 июня 2018 года

№ п/п

Адрес

1

Мельничный тупик, 16

2

Рабоче-крестьянская, 18а, 26а, 30а

 

Список жилых домов от котельной ООО «Теплосбыт» пос. Шагол, отключаемых с 04  июня 2018 года

№ п/п

Адрес

1

2-ая Ирбицкая, 1, 1а

2

2-ая Шагольская, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А

3

Шагольская 1 кв., 2а, 2б, 3, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12

4

Пос. Челябэнерго, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

5

Шагольская, 2, 2а, 39, 41, 41а

 

Список жилых домов от котельной по ул. Контейнерная, отключаемых с 04 июня 2018 года

№ п/п

Адрес

1

Контейнерная, 2, 4, 4а, 6, 8, 12

 

Список жилых домов от котельной ул. Ижевская, 105 ООО «Теплоснабжающая организация», отключаемых с 04 июня 2018 года 

№ п/п

Адрес

1

Бр. Кашириных, 66, 68, 68а, 72, 72а, 74, 76, 78а

2

Двинская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

3

Чайковского, 54б, 56а, 58

  

Список жилых домов от котельной, ул. Университетская Набережная, 119, (ООО «Теплоэнергосбыт») отключаемых  с 13 июня 2018 года

п/п

Адрес

1

250 лет Челябинску, 63, 67, 71,73,75,75а,77,79

2

Академика Королева, 1,4, 5, 7, 8, 9, 9а, 11, 11а, 14, 17,19, 20, 21, 23, 26, 27, 27а, 31, 31а, 35, 35а, 37, 38, 39а, 39б, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52

3

Академика Макеева, 7, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29

4

Академика Сахарова, 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34

5

Братьев Кашириных, 151, 152, 153, 154, 154а, 156, 156а, 157, 158, 159, 160, 161,162, 163, 164, 164а, 166

6

Университетская набережная, 76, 80, 82, 88, 92

 

Список жилых домов от котельной «Агромаш» пос. Смолино, отключаемых c 13 июня 2018 года

№п/п

Адрес отключения

1

Пер. Дачный, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 14б, 18а

2

Фестивальная, 2, 4, 8, 10

  

Список жилых домов от котельной «Макот», отключаемых  с  13  июня 2018 года

№ п/п

Адрес

1

Захаренко, 2, 2а, 2б, 6, 6а, 6б

2

Солнечная, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6г, 8, 10, 10а, 10б, 10г, 12, 12а, 14, 14а, 14б, 16, 18, 18а, 18б, 18в, 20, 20а, 22, 22а, 22б

 

Список  жилых домов от котельной Челябинская, 39Б пос. Новосинеглазово, отключаемых  с 26 июня 2018 года

№ п/п

Адрес

1

Геологов, 7а

2

Горная,  2б, 3а

3

Громова, 5, 5а, 7, 9, 11, 15

4

Ключевая, 7, 10, 12, 14

5

Плановая, 1,3

6

Пугачева,59,61

7

Челябинская, 18, 20, 20а, 20б, 20в, 22, 22а, 24, 24а

  

Список жилых домов от кот. Станционная пос. Новосинеглазово, отключаемых  с 26 июня  2018 года

№ п/п

Адрес

1

8 Марта, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16

2

Кирова, 6

3

Клубная, 1, 4, 6

4

Комсомольская, 2, 14, 20

5

Лермонтова, 3, 5, 7, 15, 22, 24

6

Новая, 7

7

Октябрьская, 2, 15, 17, 17а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

8

П. Морозова, 23 

9

Советская, 13, 15, 15а, 17, 19, 26, 28, 31, 33а

10

Станционная, 10, 16, 16а, 18, 20, 22

11

Суворова, 6, 8

12

Челябинская,  4, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а

13

Чехова, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 9

 

По информации администрации Челябинска

Фото с сайта adi19.ru

Все новости за 31.05.2018 г.»

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