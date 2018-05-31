Челябинская область вошла в топ-10 регионов по продажам элитных автомобилей

Фото с сайта CarzClub.ru

Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг продаж машин премиум-сегмента за период с января по апрель 2018 года.

По данным исследования, с начала года россияне приобрели 44 тыс. новых легковых машин премиум-сегмента. При этом каждый третий такой автомобиль был реализован в Москве. Жители столицы купили свыше 15 тыс. элитных машин. На втором месте находится Санкт-Петербург (4950 шт.), замыкает тройку лидеров Подмосковье (4460 шт.).

Среди нестоличных территорий на первом месте Краснодарский край (2080 шт.). Далее идут Татарстан (1250 шт.), Свердловская (1010 шт.), Ростовская (945 шт.), Самарская (785 шт.) и Нижегородская области (705 шт.). Челябинская область на 10-й строчке. Здесь с января по апрель было продано 670 люксовых машин.

Фото с сайта CarzClub.ru







Все новости за 31.05.2018 г.»