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Челябинск к саммиту ШОС станет городом без проводов
31.05.2018 г. 15:14
Министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов рассказал, как изменятся коммуникации в городе к 2020 году.
Александр Козлов в среду, 30 мая, представил идеи по подготовке объектов связи к саммиту. Так, операторам предложили проработать возможность модернизации сетей до уровня не ниже 4G на гостевых маршрутах, на территории аэропорта, в общественных пространствах саммита и отелях.
Также министр сообщил, что нужно обеспечить единым общественным доступом к Wi-Fi помещения, где будут проходить мероприятия международного форума, и гостиницы. Кроме того, он предложил улучшить внешний вид города, спрятав под землю сети связи. Проект получил название «Чистое небо», сообщили в пресс-службе регионального минсвязи.
Фото с сайта cheladmin.ru
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