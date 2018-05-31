В Челябинской области 1 июня пройдет мокрый снег

Фото с сайта krpress.ru

В горных районах Южного Урала синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом.

В ночь на 1 июня в регионе ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшие дожди, в горах с мокрым снегом, на юге до умеренных, утром местами туманы, сообщили в челябинском гидрометцентре.

В горах столбики термометров опустятся до -5 градусов. На остальной территории будет около 0. В Челябинске 0 – +2, на почве заморозки до -2. Днем в пятницу по области температура будет +10 – +15, в Челябинске +11– +13 градусов.

Фото с сайта krpress.ru





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