Прокуратура в Челябинске потребовала закрыть доступ к сообществам зацеперов и руферов в соцсетях

Фото с сайта vestikavkaza.ru

Суд удовлетворил четыре заявления прокуратуры Калининского района о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению в России.

По результатам мониторинга соцсетей установлено, что в одной из них есть группы зацеперов — тех, кто пропагандирует проезд на поездах и других видах транспорта запрещенным способом. В таких сообществах публикуют информацию о том, как организовать рискованную поездку, о продаже специального оборудования. Также там дают советы, как не быть пойманным на станциях и переездах.

Кроме того, во время мониторинга были обнаружены группы руферов с информацией об имеющихся в Челябинске открытых чердаках, крышах многоквартирных домов, заброшенных стройках, высотных линиях электропередач, трубах котельных. Там были указаны и конкретные адреса.



«Указанная информация оказывает негативное влияние на правосознание детей, поскольку оправдывает указанные действия и побуждает несовершеннолетних к совершению противоправных деяний», — говорится в сообщении прокуратуры.

Принятое судом решение о признании информации запрещенной является основанием для того, чтобы Роскомнадзор закрыл доступ к страницам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Фото с сайта vestikavkaza.ru







Все новости за 31.05.2018 г.»