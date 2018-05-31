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Прокуратура в Челябинске потребовала закрыть доступ к сообществам зацеперов и руферов в соцсетях
31.05.2018 г. 13:55
Суд удовлетворил четыре заявления прокуратуры Калининского района о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению в России.
По результатам мониторинга соцсетей установлено, что в одной из них есть группы зацеперов — тех, кто пропагандирует проезд на поездах и других видах транспорта запрещенным способом. В таких сообществах публикуют информацию о том, как организовать рискованную поездку, о продаже специального оборудования. Также там дают советы, как не быть пойманным на станциях и переездах.
Кроме того, во время мониторинга были обнаружены группы руферов с информацией об имеющихся в Челябинске открытых чердаках, крышах многоквартирных домов, заброшенных стройках, высотных линиях электропередач, трубах котельных. Там были указаны и конкретные адреса.
«Указанная информация оказывает негативное влияние на правосознание детей, поскольку оправдывает указанные действия и побуждает несовершеннолетних к совершению противоправных деяний», — говорится в сообщении прокуратуры.
Принятое судом решение о признании информации запрещенной является основанием для того, чтобы Роскомнадзор закрыл доступ к страницам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Фото с сайта vestikavkaza.ru
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