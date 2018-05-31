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В Челябинске 1 июня установят памятник Бабе Яге
31.05.2018 г. 13:20
Фото с сайта cheladmin.ru
В День защиты детей в Челябинске установят скульптуру сказочной злодейки Бабы Яги.
Арт-объект появится на площади перед кукольным театром. Праздничное открытие скульптурной композиции и новой детской игровой площадки начнется в 13 часов. После этого состоится импровизированное выступление театра кукол имени В. Вольховского. Кульминацией мероприятия станет перфоманс от ожившего персонажа Бабы Яги, сообщили в пресс-службе администрации города.
Скульптура, которую поставят в Челябинске, является частью арт-проекта с международной известностью. Подобные фигуры участвовали в выставках современного искусства в Майами и Дубае, они также установлены в разных городах России и США.
Фото с сайта cheladmin.ru
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