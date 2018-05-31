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Реку Миасс в Челябинске очистят от камышей и плавучих островов
31.05.2018 г. 12:32
Участники обсуждения в Общественной палате рассказали, как будут идти очистка водоема и преображение набережной.
Большие изменения начнутся уже в 2018 году. Перед стартом работ по реабилитации необходимо провести комплексное изучение реки, рассказала замминистра экологии области Ирина Харина. По ее словам, на это потратят свыше 700 тыс. рублей. Мониторинг дна и берегов позволит определить наиболее подходящие методы дальнейшей очистки.
«Для очистки реки необходимо серьезное финансирование. Получить его мы сможем, если войдем в федеральную программу по улучшению качества воды. Для этого нам нужно будет устранить все источники загрязнения, построить очистные сооружения для ливневых стоков», — цитирует Ирину Харину пресс-служба Общественной палаты региона.
В ближайшее время специалисты проведут расчистку русла: удалят камыши, плавучие острова, крупногабаритный и мелкий мусор. Также скоро общественности представят дизайн-проект обустройства набережной.
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