Новое общежитие ЮУрГУ, которое построят к саммиту ШОС, будет рассчитано на 1,5 тыс. мест

Фото с сайта gubernator74.ru

Общежитие для Южно-Уральского госуниверситета поможет построить министерство образования и науки России.

Ведомство приняло решение о субсидировании строительства нового современного общежития для студентов. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«Для нас этот объект также является важнейшим в свете подготовки к саммитам, поскольку общежитие планируется достроить к дате проведения саммитов», — отметил глава региона.

Во время саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году, здание временно перепрофилируют под прием гостей. Общежитие будет соответствовать «трехзвездочному» уровню гостиницы по международной системе классификации.

Фото с сайта gubernator74.ru







Все новости за 31.05.2018 г.»