Суд оставил владельца «Речелстроя» Андрея Пязока под стражей

Фото с сайта 74.мвд.рф

Челябинский областной суд не стал удовлетворять жалобу адвоката Андрея Пязока.

Постановление Центрального райсуда Челябинска о продлении ареста до 11 июня, принятое две недели назад, областной суд в апелляционном порядке рассмотрел в четверг, 31 мая. Защитник владельца и директора компании «Речелстрой» просил избрать более мягкую меру пресечения. Однако областной суд не стал удовлетворять ходатайство. Таким образом, срок содержания под стражей остался прежним.

«Установлено, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражей, в настоящее время не отпали», — говорится в сообщении прокуратуры.

Пязока обвиняют в хищении денег дольщиков, которые купили неготовые квартиры в микрорайоне «Чурилово Lake City». Потерпевшими по уголовному делу признаны 1300 человек.

Фото с сайта 74.мвд.рф







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