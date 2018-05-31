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Заксобрание Челябинской области согласовало кандидатуру Виталия Лопина на пост прокурора региона
31.05.2018 г. 11:48
Депутаты Законодательного собрания единогласно одобрили кандидатуру старшего советника юстиции Виталия Лопина на должность прокурора Челябинской области.
В четверг, 31 мая, состоялось заседание Заксобрания региона. На нем заместитель генпрокурора Юрий Пономарев представил Виталия Лопина в качестве кандидата на должность руководителя прокуратуры Челябинской области. При этом он подчеркнул, что Лопин родился в Челябинске и всю жизнь работал здесь.
Кандидатуру депутаты одобрили единогласно. Теперь ее должны утвердить генпрокурор Юрий Чайка и президент Владимир Путин. Александр Кондратьев, который сейчас возглавляет областную прокуратуру, уедет работать в Хакасию.
Виталий Лопин родился в Челябинске в 1970 году. Он окончил Уральскую государственную юридическую академию, потом работал следователем прокуратуры Металлургического района. В 1997 году стал заместителем прокурора, с 2002-го — прокурором района. С 2008 года занимал пост заместителя главы надзорного ведомства региона, а с 2017 года стал первым заместителем.
Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com
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