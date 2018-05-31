Каждый четвертый челябинец хочет иметь троих детей

Фото с сайта ptzgovorit.ru

Социологи челябинского филиала Президентской академии выяснили, сколько детей хотят иметь жители города.

Чаще всего респонденты отвечали, что хотят иметь двух детей. Таких оказалось более 55%. Каждый четвертый заявил, что считает идеальной ситуацию, когда в семье трое детей. Одного ребенка достаточно 6% опрошенных. Чаще так отвечают жители в возрасте от 18 до 30 лет, в материальном плане — либо очень обеспеченные, либо с уровнем дохода ниже среднего. А четверых и более детях мечтают 5% участников исследования.

Фото с сайта ptzgovorit.ru





Все новости за 31.05.2018 г.»