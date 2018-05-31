Житель Кусы обменял в челябинском банке поддельные евро на полмиллиона рублей

Фото с сайта expert17.ru

49-летнего мужчину будут судить за сбыт 9,5 тыс. фальшивых евро в банках Челябинска и Златоуста.

В общей сложности он получил в кассах более чем 600 тыс. рублей. По версии следствия, южноуралец купил в Турции 16 поддельных купюр номиналом 500 евро. В октябре 2017 года предъявил их в одном из банков Златоуста, где 13 банкнот признали сомнительными и вернули, а остальные обменяли на 100 тыс. рублей. В этот же день мужчина отнес купюры в другой банк, предъявил две, сотрудник обнаружила признаки подделки и вызвала полицию. У обвиняемого изъяли все фальшивые деньги. Было возбуждено уголовное дело.

Несмотря на это, в ноябре мужчина вновь купил в Турции 16 фальшивых купюр на сумму 8 тыс. евро и обменял их в челябинском банке на 530 тыс. рублей. После чего жителя Кусы задержали сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Челябинской области.

Похищенные деньги вернули банкам. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, материалы передали в Центральный районный суд Челябинска, сообщили в пресс-центре надзорного ведомства.

Фото с сайта expert17.ru





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