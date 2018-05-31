Компания «БИОника» отказалась разводить рыбу на ЧГРЭС из-за плохой экологии и репутации района

Фото с сайта cheladmin.ru

Инвестор передумал запускать проект стоимостью около 3,8 млрд рублей рядом с ЧЭМК и фабрикой «Краснодеревщик».

Руководство «БИОники» решило, что соседство территории старой ЧГРЭС, где планировалось реализовать проект, с промышленными предприятиями повлияет на условия содержания рыбы, поэтому влечет за собой инвестиционные риски.

Изначально предполагалось, что компания создаст на площадке предприятие по выращиванию клариевого сома. Производственная мощность должна была составить 10 тыс. тонн рыбной продукции в год.

«Возникли две проблемы: экологическая и этическая. Первая заключается в том, что рядом находятся промышленные предприятия, причем самым опасным «соседом» оказался даже не ЧЭМК, а фабрика «Краснодеревщик», которая находится через реку. Там фенольные лаки, которые влияют на воздух и создают неблагоприятные условия для выращивания. Вторая проблема в том, что, несмотря на все предусмотренные нами технологические решения, направленные на выпуск экологически чистой продукции, челябинцы не захотят покупать рыбу, выращенную возле электрометаллургического комбината», — заявил директор «БИОники» Салим Шарыпов.

Весь рыбный бизнес «БИОника» сосредоточит в Еткульском районе, а челябинскую площадку использует для других целей, в том числе для майнинга, пишет «Ъ-Южный Урал».

Фото с сайта cheladmin.ru







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