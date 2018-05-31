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Депутаты в Миассе сорвали заседание горсобрания, обвинив коллег в «гонениях»
31.05.2018 г. 10:43
В четверг, 31 мая, несколько депутатов покинули сессию собрания депутатов Миасского городского округа.
В начале заседания председатель собрания огласил список претендентов, подавших документы для участия в конкурсе на пост главы Миасса. Затем слова попросила депутат Елена Безденежных. Она зачитала развернутое заявление, в котором говорилось о «гонениях» в адрес депутатов, ранее поддерживавших бывшего мэра Геннадия Васькова, сообщили в пресс-службе горсобрания.
Исполняющий обязанности главы Григорий Тонких заверил оратора, что ответы на заданные вопросы будут даны по окончании сессии. Однако Безденежных заявила, что депутатам на сессии не дают слова, и покинула зал заседаний. За ней последовали еще три человека. В итоге в зале остались 16 депутатов, а для принятия решений нужно, чтобы их было 18. Поэтому заседание не состоялось.
Геннадий Васьков покинул пост мэра Миасса в мае. Отставка была инициирована губернатором. 15 мая Васькова арестовали. Против него возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
После отставки и ареста в Миассе начался процесс выдвижения кандидатов на пост главы города. 30 мая срок подачи заявок завершился. На конкурс выдвинулись 10 человек, в том числе пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин и руководитель Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко. Заседание комиссии назначено на 6 июля.
Фото с сайта duma-miass.ru
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