Депутаты в Миассе сорвали заседание горсобрания, обвинив коллег в «гонениях»

Фото с сайта duma-miass.ru

В четверг, 31 мая, несколько депутатов покинули сессию собрания депутатов Миасского городского округа.

В начале заседания председатель собрания огласил список претендентов, подавших документы для участия в конкурсе на пост главы Миасса. Затем слова попросила депутат Елена Безденежных. Она зачитала развернутое заявление, в котором говорилось о «гонениях» в адрес депутатов, ранее поддерживавших бывшего мэра Геннадия Васькова, сообщили в пресс-службе горсобрания.

Исполняющий обязанности главы Григорий Тонких заверил оратора, что ответы на заданные вопросы будут даны по окончании сессии. Однако Безденежных заявила, что депутатам на сессии не дают слова, и покинула зал заседаний. За ней последовали еще три человека. В итоге в зале остались 16 депутатов, а для принятия решений нужно, чтобы их было 18. Поэтому заседание не состоялось.

Геннадий Васьков покинул пост мэра Миасса в мае. Отставка была инициирована губернатором. 15 мая Васькова арестовали. Против него возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

После отставки и ареста в Миассе начался процесс выдвижения кандидатов на пост главы города. 30 мая срок подачи заявок завершился. На конкурс выдвинулись 10 человек, в том числе пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин и руководитель Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко. Заседание комиссии назначено на 6 июля.

Фото с сайта duma-miass.ru







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