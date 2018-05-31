Поезд Челябинск — Санкт-Петербург задержали из-за шквалистого ветра в Нижегородской области

Фото с сайта gzd.rzd.ru

Пассажирский поезд №145 был задержан под Нижним Новгородом на два часа.

Из-за шквалистого ветра было временно отключено напряжение в контактных сетях на участках Толоконцево — Нижний Новгород и Заволжье — Починки. В связи с этим были задержаны шесть пригородных составов и пассажирский поезд № 145 Челябинск — Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Фото с сайта gzd.rzd.ru





Все новости за 31.05.2018 г.»