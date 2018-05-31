Челябинск
- 62.0188р. - 0.5749
- 72.5806р. + 0.0595
Персонально ваш
Разбор полетов
Поезд Челябинск — Санкт-Петербург задержали из-за шквалистого ветра в Нижегородской области
31.05.2018 г. 09:20
Фото с сайта gzd.rzd.ru
Пассажирский поезд №145 был задержан под Нижним Новгородом на два часа.
Из-за шквалистого ветра было временно отключено напряжение в контактных сетях на участках Толоконцево — Нижний Новгород и Заволжье — Починки. В связи с этим были задержаны шесть пригородных составов и пассажирский поезд № 145 Челябинск — Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Фото с сайта gzd.rzd.ru
Новости на эту тему
- 31.05.2018 г. В Челябинской области 1 июня пройдет мокрый снег
- 30.05.2018 г. В Челябинской области МЧС объявило экстренное предупреждение об усилении ветра
- 29.05.2018 г. На челябинском ж/д вокзале от удара током погиб сотрудник РЖД
- 28.05.2018 г. В Челябинской области синоптики прогнозируют заморозки и дождь со снегом
- 28.05.2018 г. Конец весны на Южном Урале обещает быть холодным и дождливым