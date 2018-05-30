Челябинцы смогут кровь на анализ и снять кардиограмму в парках и скверах

Фото с сайта zhivi-bez-boli.ru

В Челябинске с 1 по 5 июня пройдут Дни здоровья.

Медицинские обследования челябинцы смогут пройти в первой половине каждого из дней на интерактивных площадках во всех районах города.

1 июня специалисты будут работать в Саду Победы, на Кировке, в сквере на улице Молодогвардейцев, а также на площади у театра кукол. 2 июня будет работать площадка в парке «Металлург» имени Тищенко, а 5 июня — в сквере Семьи на улице Энергетиков в Ленинском районе.

Горожане смогут задать вопросы детским специалистам, пройти тест на ВИЧ, снять кардиограмму, сделать анализ крови, а также получить советы по здоровому образу жизни.

Фото с сайта zhivi-bez-boli.ru

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