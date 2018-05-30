В Челябинской области школьника с телефоном удалили с ЕГЭ по математике

Фото с сайта www.obrnadzor.gov.ru

В одной из школ Сосновского района с ЕГЭ по базовой математике за использование телефона удалили выпускника.

В Челябинской области в среду, 30 мая, прошел ЕГЭ по базовой математике. В нем приняли участие более 12 тыс. выпускников. Во всех пунктах экзамен состоялся без технических сбоев. Однако в одной из школ Сосновского района подростка удалили с ЕГЭ за использование мобильного телефона. Работу выпускника аннулируют. Кроме того, он не сможет пересдать экзамен в этом году и получить аттестат.

В понедельник, 28 мая, с ЕГЭ по информатике в челябинской школе №105 удалили выпускницу. Она сфотографировала и выложила в сеть задания.

Южноуральским школьникам напоминают, что во время ЕГЭ запрещено иметь при себе любые средства связи, фото-, видео- и аудиоустройства. Видеокамеры, установленные в пунктах проведения экзаменов, фиксируют все нарушения.

Фото с сайта www.obrnadzor.gov.ru





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