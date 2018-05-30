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На ЧМК и «Мечел-Коксе» вновь прошли обыски
30.05.2018 г. 16:36
Силовики в среду, 30 мая, второй раз за неделю нагрянули на челябинские предприятия «Мечела».
Обыски провели сотрудники регионального управления МВД совместно с представителями Росприроднадзора.
«Производились следственные действия по уголовному делу, возбужденному в начале прошлого года в отношении неопределенного круга лиц. В частности, на ЧМК был проведен обыск в кабинете директора, но ничего не изъято», — сообщили в пресс-службе «Мечела».
К участию в процедуре без объяснения причин не были допущены адвокаты, хотя по закону это не положено, добавили в компании. «В настоящий момент сотрудники силовых ведомств перемещаются по территории промышленной площадки. О характере проводимых мероприятий предприятия не уведомлены», — озвучили в пресс-службе информацию, актуальную на 18:20 30 мая.
До этого силовики проводили выемку документов на предприятиях «Мечела» неделю назад. На «Мечел-Коксе» — 23 мая, на ЧМК — 25-го. Пресс-служба после мероприятий на коксохимическом производстве сообщила, что руководство завода будет жаловаться генпрокурору и главе МВД на нарушения при выемке документов. Это связано, в частности, с тем, что сотрудники правоохранительных органов во время визита на объект сломали шлагбаум и двери, хотя им, по информации «Мечела», никто не препятствовал.
На этой неделе обыски проходили еще на одном предприятии Челябинска. Во вторник, 29 мая, сотрудники ФСБ побывали на заводе «Прогресс».
Фото с сайта mechel.ru
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