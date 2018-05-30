Депутаты предложили дольщикам «Речелстроя» помочь освободить Андрея Пязока из-под стражи

Фото с сайта rechelstroy.ru

Людям, купившим неготовые квартиры в «Чурилово Lake City», предложили подать ходатайство об освобождении владельца компании-застройщика.

Депутаты полагают, что на свободе Андрей Пязок сможет более эффективно решать проблемы строительства. Однако дольщики «Речелстроя» не видят причин освобождать владельца компании. По словам координатора инициативной группы Алены Наумовой, за решеткой у него наоборот будет больше времени для того, чтобы составить конкретный план действий.

«Что ему мешает там думать, как помочь достройке? У него там очень много времени, вот пусть этим пользуется. Пусть расписывает нам план конкретно: первое сделаю тогда-то, второе тогда-то. Не всякие его эфемерные обещания, что я дострою, а конкретный план действий и чем конкретно он может помочь, помимо подписания бумажек. Если он это сделает, то может быть мы еще подумаем и напишем это ходатайство, а пока мы не видим никаких причин это делать», — прокомментировала Алена Наумова.

Компания «Речелстрой» занималась строительством многоэтажных домов в микрорайоне «Чурилово Lake City». Ее владелец Андрей Пязок в настоящее время находится в СИЗО. По версии следствия, из-за его действий почти 2 тыс. человек остались без квартир.

Фото с сайта rechelstroy.ru

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