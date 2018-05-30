На трассе Челябинск — Троицк ограничили движение из-за ремонтных работ

Фото с сайта www.facebook.com/trassa74

На федеральной дороге А310 Челябинск — Троицк начался ремонт дорожного покрытия.

Работы начались 20 мая на нескольких участках. Планируется заделать трещины, ликвидировать ямы, досыпать обочины, заменить ограждение и обновить разметку.

В управлении федеральных дорог «Южный Урал» предупредили, что на отрезках трассы в районе озера Синеглазово и на подъезде к деревне Еманжелинка со стороны Челябинска закроют одну полосу движения. На участке от поселка Красногорский до Кичигино, а также в районе Троицка введут реверсивное движение.

Ограничение будет действовать до 20 сентября.

Фото с сайта www.facebook.com/trassa74







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