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Из санатория в Миассе пропали двое детей
30.05.2018 г. 16:06
В Челябинской области ищут подростков, которые ушли из санатория «Синегорье».
14-летние воспитанники детских домов Дмитрий Масгутов и Максим Алтыгиев находились в санатории «Синегорье» в Миассе. Воспитатели обнаружили их пропажу еще в понедельник, 28 мая. О местонахождении детей ничего не известно по настоящее время. К поискам подключилась полиция.
На сайте U24.ru опубликовали приметы пропавших. Дмитрий Масгутов был одет в серую кофту с красной надписью на груди, серо-синие джинсы и синие кроссовки. У Максима Алтыгиева выбритые по бокам светлые волосы, он был одет в черную куртку, желтую футболку и джинсовые бриджи с кроссовками.
Фото: ОМВД России по г. Миассу / u24.ru
Всех, кто располагает информацией об их местонахождении, просят позвонить по телефонам 8 (351-3) 55-10-40, 29-94-02, 29-94-03, а также в полицию по телефону 02.
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