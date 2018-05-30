На должность мэра Миасса претендуют десять человек

Фото с сайта Znak.com

В Миассе в среду, 30 мая, закончился прием заявок на конкурс по выбору главы города.

В конкурсную комиссию по выборам мэра Миасса поступило десять заявок. В последний день документы подали четыре кандидата — депутат местного горсобрания Константин Башлыков, депутат ЗСО Валихан Тургумбаев, общественница Татьяна Якимова и руководитель комитета по делам молодежи городской администрации Данила Михеев.

Также на пост главы Миасса претендуют пресс-секретарь Бориса Дубровского Дмитрий Федечкин, бывший руководитель администрации города Валентин Вертипрахов, сотрудник Тургоякского рудоуправления Дмитрий Сундеев, пенсионер Александр Иванов, руководитель Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко и нынешний и.о. мэра Григорий Тонких.

Заседание конкурсной комиссии пройдет 6 июля.

Бывший мэр Миасса Геннадий Васьков подал в отставку в середине мая. Сейчас он находится под арестом. Васькова обвиняют в превышении должностных полномочий.

Фото с сайта Znak.com

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