В Челябинске проезд в трамваях и троллейбусах подешевеет до 20 рублей

Фото с сайта vk.com/cheltr74

В Челябинске с 1 июня в рамках акции снизят цены на проезд в трамваях и троллейбусах.

Стоимость проезда в электротранспорте с 1 июня будет составлять 20 рублей. Сейчас цена билета равна 23 рублям. О снижении стоимости сообщили в группе «Подслушано Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

Водителям троллейбусов и трамваев раздали памятки с информацией об акции. Сэкономить на билете смогут только те пассажиры, которые будут платить наличными. Стоимость проезда по безналичному расчету останется прежней — 23 рубля.

Фото с сайта vk.com/cheltr74







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