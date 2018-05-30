В Челябинске на парковке у «Торгового центра» устроят мотородео

Фото: «Мото Джимхана Челябинск»

В столице Южного Урала состоится первый этап регулярного чемпионата Уральского региона по мотоджимхане.

Участники турнира должны будут максимально быстро проехать трассу с узкими коридорами, разворотами на 360 градусов, восьмерками, змейками и скоростными поворотами. В рамках соревнований также пройдет чемпионат по мотородео — парным заездам мотоциклистов.

В турнире примут участие спортсмены из Челябинской, Свердловской областей, Башкирии и Пермского края.

Чемпионат пройдет в субботу, 2 июня, на парковке «Торгового центра» со стороны набережной реки Миасс. В 12 часов начнутся квалификационные заезды. Официальная часть соревнований стартует в 15 часов.

Фото: «Мото Джимхана Челябинск»





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