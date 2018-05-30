Челябинск
- 62.5937р. - 0.0483
- 72.5211р. - 0.0058
Разбор полетов
Персонально ваш
В Челябинске на парковке у «Торгового центра» устроят мотородео
30.05.2018 г. 16:18
Фото: «Мото Джимхана Челябинск»
В столице Южного Урала состоится первый этап регулярного чемпионата Уральского региона по мотоджимхане.
Участники турнира должны будут максимально быстро проехать трассу с узкими коридорами, разворотами на 360 градусов, восьмерками, змейками и скоростными поворотами. В рамках соревнований также пройдет чемпионат по мотородео — парным заездам мотоциклистов.
В турнире примут участие спортсмены из Челябинской, Свердловской областей, Башкирии и Пермского края.
Чемпионат пройдет в субботу, 2 июня, на парковке «Торгового центра» со стороны набережной реки Миасс. В 12 часов начнутся квалификационные заезды. Официальная часть соревнований стартует в 15 часов.
Фото: «Мото Джимхана Челябинск»
Новости на эту тему
- 10.05.2018 г. В Челябинске байкеры соберутся на традиционное открытие мотосезона
- 26.04.2018 г. В Челябинске на дежурство выехали полицейские на BMW
- 19.05.2017 г. Мотополицейские в Челябинске борются с шумом
- 11.05.2017 г. Владельцы самых красивых мотоциклов Урала устроят в Челябинске шоу против суеверий
- 13.01.2017 г. В Копейске оказалась под угрозой исчезновения уникальная мототрасса