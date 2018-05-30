Челябинск
- 62.5937р. - 0.0483
- 72.5211р. - 0.0058
Разбор полетов
Персонально ваш
На трассе М5 в районе Чебаркуля введут реверсивное движение из-за ремонта
30.05.2018 г. 13:55
Фото с сайта pravmin74.ru
В Челябинской области начинается ремонт трассы М5.
В пятницу, 1 июня, работы стартуют на участках с 1794-го по 1799-й километр в районе поворота на Чебаркуль у поселка Боровое, а также с 1809-го по 1820-й километр между поселками Травники и Тимирязевский. Подрядчики проведут фрезерование поверхностей, укладку выравнивающего слоя, а также нанесут пластиковую разметку.
На обоих участках трассы введут реверсивное движение. Как сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал», ремонт дороги продлится до 15 сентября.
Фото с сайта pravmin74.ru
Новости на эту тему
- 30.05.2018 г. На трассе Челябинск — Троицк ограничили движение из-за ремонтных работ
- 30.05.2018 г. На трассе Челябинск — Екатеринбург из-за ремонта дороги будет затруднено движение
- 28.05.2018 г. В Челябинске потратят 140 млн рублей на ремонт проездов внутри кварталов
- 28.05.2018 г. В администрации Челябинска заявили, что качество городских дорог заметно улучшилось
- 28.05.2018 г. Сады «Петушок» и «Вишневый» сносить не будут. Дорогу построят в другом месте