На трассе М5 в районе Чебаркуля введут реверсивное движение из-за ремонта

Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинской области начинается ремонт трассы М5.

В пятницу, 1 июня, работы стартуют на участках с 1794-го по 1799-й километр в районе поворота на Чебаркуль у поселка Боровое, а также с 1809-го по 1820-й километр между поселками Травники и Тимирязевский. Подрядчики проведут фрезерование поверхностей, укладку выравнивающего слоя, а также нанесут пластиковую разметку.

На обоих участках трассы введут реверсивное движение. Как сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал», ремонт дороги продлится до 15 сентября.

Фото с сайта pravmin74.ru





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