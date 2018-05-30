Координатора челябинского штаба Навального задержали на выходе из спецприемника

Фото: Александр Беляев

Руководителя штаба Навального в Челябинске Бориса Золотаревского задержали после 25 суток ареста.

В среду, 30 мая, Бориса Золотаревского задержали правоохранители на выходе из спецприемника, в котором он отбывал 25 суток административного ареста. Координатора челябинского штаба Навального посадили в машину и увезли в отдел полиции. Об этом сообщили сторонники оппозиционера.

Затем Золотаревского доставили в квартиру, где он проживает. Во вторник прошли обыски по месту прописки, во время которых полицейские обнаружили сектантскую литературу. Кроме того, в квартире нашли документы и сертификаты, которые подтверждают членство Золотаревского в запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».

Арест Борис Золотаревский отбывал с 5 мая, когда его на выходе из дома задержали и увезли в полицию. В тот день проходила несогласованная акция протеста «Он нам не царь».

Фото: Александр Беляев





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