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Координатора челябинского штаба Навального задержали на выходе из спецприемника
30.05.2018 г. 13:36
Руководителя штаба Навального в Челябинске Бориса Золотаревского задержали после 25 суток ареста.
В среду, 30 мая, Бориса Золотаревского задержали правоохранители на выходе из спецприемника, в котором он отбывал 25 суток административного ареста. Координатора челябинского штаба Навального посадили в машину и увезли в отдел полиции. Об этом сообщили сторонники оппозиционера.
Затем Золотаревского доставили в квартиру, где он проживает. Во вторник прошли обыски по месту прописки, во время которых полицейские обнаружили сектантскую литературу. Кроме того, в квартире нашли документы и сертификаты, которые подтверждают членство Золотаревского в запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».
Арест Борис Золотаревский отбывал с 5 мая, когда его на выходе из дома задержали и увезли в полицию. В тот день проходила несогласованная акция протеста «Он нам не царь».
Фото: Александр Беляев
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