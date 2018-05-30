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Полиция проводит проверку по факту пожара на полигоне в Полетаево
30.05.2018 г. 13:05
Полицейские Сосновского района начали проверку по обращению руководства полигона в Полетаево, где во вторник, 29 мая, произошел пожар.
Пожар на полигоне в Полетаево произошел днем во вторник, 29 мая. Загорелась транспортная лента в ангаре по переработке мусора. В результате пожара никто не пострадал. Ущерб составил около 25 млн рублей.
«Сгорел ангар и оборудование для сортировки и прессования мусора. Версию случайного возгорания мы исключаем, так как в этот день линия не работала, оборудование было выключено», — сообщили Znak.com в администрации полигона.
Видео: podoprigora74.livejournal.com
Руководство подало заявление о поджоге в районный отдел полиции. Ранее полигон в Полетаево выбрали местом временного размещения мусора из Челябинска, что вызвало возмущения у местных жителей.
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