Полиция проводит проверку по факту пожара на полигоне в Полетаево

Скриншот с сайта podoprigora74.livejournal.com

Полицейские Сосновского района начали проверку по обращению руководства полигона в Полетаево, где во вторник, 29 мая, произошел пожар.

Пожар на полигоне в Полетаево произошел днем во вторник, 29 мая. Загорелась транспортная лента в ангаре по переработке мусора. В результате пожара никто не пострадал. Ущерб составил около 25 млн рублей.

«Сгорел ангар и оборудование для сортировки и прессования мусора. Версию случайного возгорания мы исключаем, так как в этот день линия не работала, оборудование было выключено», — сообщили Znak.com в администрации полигона.

Видео: podoprigora74.livejournal.com

Руководство подало заявление о поджоге в районный отдел полиции. Ранее полигон в Полетаево выбрали местом временного размещения мусора из Челябинска, что вызвало возмущения у местных жителей.

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