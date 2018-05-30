Коллектив челябинского зоопарка ответил на обвинения в непрофессионализме

Фото с сайта chelzoo.ru

Сотрудники челябинского зоопарка сообщили, что отчитываются за каждую мышку и птичку.

В воскресенье, 27 мая, зоозащитник Карен Даллакян выложил в своем блоге письмо от бывших и ныне работающих сотрудников челябинского зоопарка. Авторов беспокоит некомпетентность и непрофессионализм администрации учреждения. В письме говорится, что десятилетиями многие краснокнижные животные содержатся в одиночку, а у руководства зоопарка «даже мысли не возникало о приобретении пары этим животным».

Также в обращении приводятся случаи гибели, которые, по мнению авторов, произошли из-за некомпетентности сотрудников.

Коллектив челябинского зоопарка в среду, 30 мая, опубликовал ответное письмо. В обращении руководство отмечает, что в учреждении работают специалисты, чей профессионализм не вызывает сомнений. Также зоопарк ответил на обвинения в сокрытии смертей.

«В зоопарках животные тоже болеют, стареют и умирают. У нас каждый питомец поставлен на баланс и зарегистрирован. Никакого сокрытия гибели животного быть не может — мы отчитываемся за каждую мышку и птичку», — говорится в письме, которое подписали 76 сотрудников челябинского зоопарка.

Фото с сайта chelzoo.ru

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