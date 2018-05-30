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Челябинский стронгмен Эльбрус Нигматуллин из-за высоких цен на бензин собирается пересесть на коня
30.05.2018 г. 12:46
Фото с сайта cheladmin.ru
Самого сильного человека России возмутило повышение цен на топливо.
В среду, 30 мая, Эльбрус Нигматуллин опубликовал на своей странице в Facebook фотографию с АЗС, где цена за литр бензина АИ-95 достигает 44 рублей. «С такими ценами подумываю пересесть на коня!» — заявил Эльбрус Нигматуллин в подписи к снимку.
Пользователи в комментариях предположили, что овес, вероятно, также подорожал. В то же время они признали, что настоящего коня куда легче прокормить, чем стального.
Фото с сайта cheladmin.ru
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