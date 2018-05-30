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В Челябинской области МЧС объявило экстренное предупреждение об усилении ветра
30.05.2018 г. 13:50
Фото с сайта tengrinews.kz
На предстоящий четверг на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение.
По данным гидрометцентра, 31 мая в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Порывы ветра будут достигать 23 м/с. Температура воздуха ночью — +8 - +13, днем — до +17, в горах — +7 - +12.
Из-за усиления ветра региональное управление МЧС предупреждает об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны аварии на энергосистемах, обрыв проводов, повреждение кровли и окон зданий. Южноуральцев призывают не ходить рядом с деревьями и рекламными конструкциями.
Фото с сайта tengrinews.kz
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