В Челябинской области МЧС объявило экстренное предупреждение об усилении ветра

Фото с сайта tengrinews.kz

На предстоящий четверг на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение.

По данным гидрометцентра, 31 мая в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Порывы ветра будут достигать 23 м/с. Температура воздуха ночью — +8 - +13, днем — до +17, в горах — +7 - +12.

Из-за усиления ветра региональное управление МЧС предупреждает об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны аварии на энергосистемах, обрыв проводов, повреждение кровли и окон зданий. Южноуральцев призывают не ходить рядом с деревьями и рекламными конструкциями.

Фото с сайта tengrinews.kz





Все новости за 30.05.2018 г.»