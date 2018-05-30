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Челябинцам предложили придумать имена для новорожденных оленят из зоопарка
30.05.2018 г. 12:43
Фото: Олег Богданов / vk.com/chelzoopark
Сотрудники челябинского зоопарка просят горожан придумать двум северным оленятам «цветочные» имена.
Животные появились на свет с разницей в неделю. Сейчас они активно играют в вольере со своими родителями. У всех самок северных оленей в челябинском зоопарке «цветочные» имена — Маргаритка, Маковка и Розочка.
Сотрудники учреждения хотят продолжить традицию и просят горожан помочь придумать имена для новорожденных. Варианты можно оставить в комментариях в группе «Челябинский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте». Итоги подведут в пятницу, 1 июня.
Фото: Олег Богданов / Челябинский Зоопарк, vk.com
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