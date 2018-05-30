С челябинской компании «Петрович» взыскали 500 тыс. рублей за участие в коммерческом подкупе

Южноуральские приставы взыскали с ООО ТК «Петрович» полумиллионный коррупционный штраф.

Правонарушение выявила транспортная прокуратура. В челябинском филиале ОАО «Железнодорожная торговая компания» потребовали в качестве обязательного условия для сотрудничества, чтобы ООО ТК «Петрович» перечисляло 10% с каждой оплаченной заказчиком поставки.

Всего с марта 2012 по октябрь 2014 года на счет на личную карту представителя «Железнодорожной торговой компании» лица, действующие от имени ООО ТК «Петрович», перечислили более 110 тыс. рублей.

На заказчика завели уголовное дело. Действия фирмы-поставщика расценили как административное нарушение. ООО ТК «Петрович» назначили штраф в размере 500 тыс. рублей. Директор предприятия избегал встреч с приставами. После того, как офисное оборудование и оргтехнику организации арестовали, торговая компания погасила все долги.





Все новости за 30.05.2018 г.»