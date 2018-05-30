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Пострадавшую при пожаре на ЧМК женщину врачи ввели в искусственную кому
30.05.2018 г. 11:48
Сотрудница ЧМК, которая пострадала при пожаре в цехе 25 мая, находится в искусственной коме.
Женщина получила ожоги более 73% тела. Врачи ввели ее в искусственную кому, пишет Znak.com.
По информации издания, на комбинате распространяются слухи о том, что возгорание случилось по вине женщины — якобы она зажгла сигарету при утечке кислорода.
В пресс-службе «Мечела» сообщили, что на предприятии работает специальная комиссия по расследованию причин произошедшего. «До окончания ее работы никаких причин до сотрудников доводиться не может. В компании заинтересованы в проведении объективного расследования», — говорится в сообщении.
Пожар в кабельном тоннеле одного из цехов ЧМК произошел поздним вечером в пятницу, 25 мая. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
Фото с сайта 33.mchs.gov.ru
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