Пострадавшую при пожаре на ЧМК женщину врачи ввели в искусственную кому

Фото с сайта 33.mchs.gov.ru

Сотрудница ЧМК, которая пострадала при пожаре в цехе 25 мая, находится в искусственной коме.

Женщина получила ожоги более 73% тела. Врачи ввели ее в искусственную кому, пишет Znak.com.

По информации издания, на комбинате распространяются слухи о том, что возгорание случилось по вине женщины — якобы она зажгла сигарету при утечке кислорода.

В пресс-службе «Мечела» сообщили, что на предприятии работает специальная комиссия по расследованию причин произошедшего. «До окончания ее работы никаких причин до сотрудников доводиться не может. В компании заинтересованы в проведении объективного расследования», — говорится в сообщении.

Пожар в кабельном тоннеле одного из цехов ЧМК произошел поздним вечером в пятницу, 25 мая. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Фото с сайта 33.mchs.gov.ru

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