Корейцы предлагают построить в Челябинске монорельс

Фото с сайта red.msk.ru

В среду, 30 мая, представители Южной Кореи презентуют в Челябинске альтернативу наземному транспорту.

Переговоры о строительстве монорельса в Челябинске ведутся с 2016 года. В среду, 30 мая, официальную презентацию проекта проведут представители южнокорейского города Тэгу. Там «воздушные поезда» работают с 2015 года.

Как пишет Znak.com, челябинский проект монорельсовой сети включает в себя около 120 километров путей, более 100 станций и 230 поездов. Ожидаемые затраты составляют порядка 1,5 млрд долларов, а срок окупаемости сети рассчитан на 15-20 лет.

Сторонники монорельса указывают на экологичность этого вида транспорта и называют его сравнительно недорогим и эффективным решением транспортных проблем мегаполиса. Противники приводят в пример ветку московского монорельса, которая не пользуется большой популярностью, а также указывают на отсутствие какой-либо стратегии развития общественного транспорта в Челябинске.

Фото с сайта red.msk.ru

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