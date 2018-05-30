Полицейские изъяли у челябинца около пяти килограммов героина

В Челябинске полицейские изъяли из незаконного оборота около пяти килограммов героина.

На дороге Меридиан оперативники задержали 42-летнего водителя Lada. У мужчины изъяли около 600 граммов героина. Затем полицейские нашли тайник, в котором обнаружили еще 600 граммов синтетического вещества. Также оперативники провели обыски по месту проживания челябинца. Там обнаружили 3,7 килограмма героина, расфасованных в шесть полиэтиленовых свертков. Общий вес изъятых наркотиков составил около пяти килограммов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее челябинца привлекали к уголовной ответственности за использование подложного документа, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.





Все новости за 30.05.2018 г.»