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Полицейские изъяли у челябинца около пяти килограммов героина
30.05.2018 г. 10:23
В Челябинске полицейские изъяли из незаконного оборота около пяти килограммов героина.
На дороге Меридиан оперативники задержали 42-летнего водителя Lada. У мужчины изъяли около 600 граммов героина. Затем полицейские нашли тайник, в котором обнаружили еще 600 граммов синтетического вещества. Также оперативники провели обыски по месту проживания челябинца. Там обнаружили 3,7 килограмма героина, расфасованных в шесть полиэтиленовых свертков. Общий вес изъятых наркотиков составил около пяти килограммов.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее челябинца привлекали к уголовной ответственности за использование подложного документа, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
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