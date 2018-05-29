Челябинск
- 62.271р. + 0.6051
- 72.8322р. + 0.7139
Персонально ваш
Разбор полетов
-
25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
На челябинском ж/д вокзале от удара током погиб сотрудник РЖД
29.05.2018 г. 16:30
На станции Челябинск-Главный обнаружили тело 38-летнего мужчины.
Это произошло в ночь на вторник, 29 мая. На челябинском железнодорожном вокзале обнаружили тело помощника машиниста. По предварительной информации, причиной смерти стал удар электрическим током. В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги происшествие пока не комментируют.
Новости на эту тему
- 24.05.2018 г. Детскую железную дорогу в парке имени Гагарина предложили продлить на две станции
- 22.05.2018 г. На ЧГРЭС четырехлетний ребенок ушел из дома и в одиночестве гулял по рельсам
- 26.04.2018 г. В Челябинске с 8 мая начнет работу детская железная дорога в ПКиО имени Гагарина
- 15.03.2018 г. Челябинский ж/д вокзал признали самым удобным в России
- 05.02.2018 г. В Челябинской области 20-летний солдат попал под грузовой поезд