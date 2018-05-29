На челябинском ж/д вокзале от удара током погиб сотрудник РЖД

На станции Челябинск-Главный обнаружили тело 38-летнего мужчины.

Это произошло в ночь на вторник, 29 мая. На челябинском железнодорожном вокзале обнаружили тело помощника машиниста. По предварительной информации, причиной смерти стал удар электрическим током. В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги происшествие пока не комментируют.

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