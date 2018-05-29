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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
В первые летние выходные в Челябинске пройдет международный джазовый фестиваль
29.05.2018 г. 16:15
В столице Южного Урала в 18-й раз состоится международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир».
Откроется форум в пятницу, 1 июня, в парке имени Ю.А. Гагарина. На концерте под открытым небом выступят коллективы из Австрии и Ирана, Большой джазовый оркестр Петра Востокова из Москвы, а также ансамбль «Уральский диксиленд» и органист Владимир Хомяков.
В субботу на Кировке пройдет традиционный стрит-парад. Потом участники пересядут на ретро-автомобили и поедут в парк имени Гагарина, где дадут концерт. В 22:00 на открытой сцене устроят показ фильмов о джазе, а в ресторане «Шафран» начнется джем-сэйшн, который продлится до поздней ночи.
3 июня в концертном зале имени Прокофьева состоится гала-концерт фестиваля, в котором примут участие Давид Голощекин и ансамбль «Уральский диксиленд».
Фото с сайта pravmin74.ru
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