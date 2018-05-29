В первые летние выходные в Челябинске пройдет международный джазовый фестиваль

Фото с сайта pravmin74.ru

В столице Южного Урала в 18-й раз состоится международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир».

Откроется форум в пятницу, 1 июня, в парке имени Ю.А. Гагарина. На концерте под открытым небом выступят коллективы из Австрии и Ирана, Большой джазовый оркестр Петра Востокова из Москвы, а также ансамбль «Уральский диксиленд» и органист Владимир Хомяков.

В субботу на Кировке пройдет традиционный стрит-парад. Потом участники пересядут на ретро-автомобили и поедут в парк имени Гагарина, где дадут концерт. В 22:00 на открытой сцене устроят показ фильмов о джазе, а в ресторане «Шафран» начнется джем-сэйшн, который продлится до поздней ночи.

3 июня в концертном зале имени Прокофьева состоится гала-концерт фестиваля, в котором примут участие Давид Голощекин и ансамбль «Уральский диксиленд».

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 29.05.2018 г.»