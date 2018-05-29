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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
Борис Дубровский предложил государству вложить 175 млрд рублей в строительство ВСМ
29.05.2018 г. 16:13
Правительство Челябинской области направило минпрому финансовую схему строительства ВСМ Челябинск — Екатеринбург.
Общая стоимость проекта оценивается в 350 млрд рублей. Региональные власти предложили покрыть половину затрат за счет капитального гранта государства.
«Остальные 50% — деньги концессионера, инвестора и заемные ресурсы», — рассказал в интервью «Интерфаксу» Борис Дубровский.
Также он сообщил, что региональное правительство с большим интересом смотрит на дорогу Челябинск — Астана. По словам губернатора, эта магистраль могла бы дать хорошие перспективы для развития области.
В середине мая Дмитрий Медведев подписал документ о создании ВСМ Челябинск — Екатеринбург. Протяженность магистрали, которую планируют построить к 2024 году, составит 220 км.
Фото с сайта gubernator74.ru
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