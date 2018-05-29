- 62.271р. + 0.6051
- 72.8322р. + 0.7139
-
25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
На саммит ШОС из бюджета Челябинской области выделят 20 млрд рублей
29.05.2018 г. 16:06
Губернатор Борис Дубровский в интервью агентству «Интерфакс» рассказал о подготовке к саммитам ШОС и БРИКС.
Общий объем инвестиций в объекты международных форумов 2020 года в Челябинске оценили в 50 млрд рублей. По словам губернатора, из бюджета региона на эти цели выделят 20 млрд рублей. Еще столько же заплатят инвесторы, а оставшиеся 10 млрд рублей поступят из федерального бюджета.
Глава региона заявил, что часть федеральных денег уже заложена в различные программы. В частности, на них в Челябинске построят аэропорт и отремонтируют дороги. Также Борис Дубровский рассказал о планах построить общежитие для студентов ЮУрГУ, которое на период проведения саммитов будет использоваться как гостиница.
«Мы хотели бы максимально реализовать практику — не строить ничего избыточного. Чтобы после завершения саммитов не возникало вопросов: "А что теперь со всем понастроенным делать?"», — заявил глава региона в интервью.
Фото с сайта congress-74.ru
- 25.05.2018 г. Челябинский общественный транспорт к 2020 году полностью перейдет на природный газ
- 24.05.2018 г. В Челябинске засох сад ШОС и БРИКС напротив оперного театра
- 23.05.2018 г. В Челябинске дополнили список гостевых маршрутов
- 22.05.2018 г. Инфраструктурное наследие саммита ШОС поможет Челябинску принять гостей ЭКСПО-2025
- 15.05.2018 г. В аэропорту Волгограда повесили карту, согласно которой Челябинск находится в Казахстане