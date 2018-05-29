На саммит ШОС из бюджета Челябинской области выделят 20 млрд рублей

Фото с сайта congress-74.ru

Губернатор Борис Дубровский в интервью агентству «Интерфакс» рассказал о подготовке к саммитам ШОС и БРИКС.

Общий объем инвестиций в объекты международных форумов 2020 года в Челябинске оценили в 50 млрд рублей. По словам губернатора, из бюджета региона на эти цели выделят 20 млрд рублей. Еще столько же заплатят инвесторы, а оставшиеся 10 млрд рублей поступят из федерального бюджета.

Глава региона заявил, что часть федеральных денег уже заложена в различные программы. В частности, на них в Челябинске построят аэропорт и отремонтируют дороги. Также Борис Дубровский рассказал о планах построить общежитие для студентов ЮУрГУ, которое на период проведения саммитов будет использоваться как гостиница.

«Мы хотели бы максимально реализовать практику — не строить ничего избыточного. Чтобы после завершения саммитов не возникало вопросов: "А что теперь со всем понастроенным делать?"», — заявил глава региона в интервью.

Фото с сайта congress-74.ru



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