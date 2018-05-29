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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
В России на 30% увеличился средний размер потребительского кредита
29.05.2018 г. 15:49
В связи с ослаблением рубля россияне активнее покупают дорожающие товары.
Рост среднего размера потребкредитов наблюдают с начала года. По данным НБКИ, которые приводит «Ъ», в апреле он увеличился почти на 30%, до 209 тыс. рублей. Эксперты полагают, что это связано с апрельским скачком курса доллара.
Чаще всего люди берут в кредит бытовую технику и электронику. Эти товары стремятся купить до того, как из-за ослабления рубля вырастут цены, приводит «Ъ» слова аналитика компании «Алор брокер» Алексея Антонова. В банках также подтвердили рост сегмента потребительских кредитов в апреле.
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