В России на 30% увеличился средний размер потребительского кредита

В связи с ослаблением рубля россияне активнее покупают дорожающие товары.

Рост среднего размера потребкредитов наблюдают с начала года. По данным НБКИ, которые приводит «Ъ», в апреле он увеличился почти на 30%, до 209 тыс. рублей. Эксперты полагают, что это связано с апрельским скачком курса доллара.

Чаще всего люди берут в кредит бытовую технику и электронику. Эти товары стремятся купить до того, как из-за ослабления рубля вырастут цены, приводит «Ъ» слова аналитика компании «Алор брокер» Алексея Антонова. В банках также подтвердили рост сегмента потребительских кредитов в апреле.

Все новости за 29.05.2018 г.»